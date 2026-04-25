Kevin Warsh se posiciona como candidato fuerte para liderar la FED tras el cierre del caso contra Powell

La reciente decisión del Departamento de Justicia ha eliminado uno de los principales obstáculos para la nominación de Kevin Warsh como presidente de la Reserva Federal, fortaleciendo su candidatura y la confianza del expresidente Donald Trump en su elección.

El Departamento de Justicia (DOJ) de Estados Unidos anunció el cierre de la investigación penal contra Jerome Powell, actual presidente de la Reserva Federal. Esta medida abre la puerta a Kevin Warsh, candidato preferido por Donald Trump para reemplazar a Powell al frente del banco central.

La fiscal Jeanine Pirro hizo pública la decisión a través de su cuenta en redes sociales, marcando un cambio en su postura respecto a la situación del presidente de la Fed.

Detalles de la Investigación Cerrada

La indagatoria se inició en enero y se centraba en la declaración de Powell ante el Senado sobre la costosa remodelación de la sede de la Fed, donde los costos se dispararon de aproximadamente 1.900 millones a 2.500 millones de dólares.

Los fiscales buscaban determinar si Powell había proporcionado información errónea a los senadores sobre el proyecto de renovación. Las causas del aumento en los gastos incluían problemas de inflación, trabajos de remoción de asbesto y plomo, y requisitos para preservar el valor histórico de los edificios.

Decisión Judicial y Futuro del Caso

El juez James Boasberg desestimó las citaciones del gran jurado el 13 de marzo, decisión que fue confirmada el 3 de abril, al determinar que no había evidencias suficientes para sostener un delito. En su fallo, Boasberg sugirió que las citaciones parecían un intento de presionar a Powell por sus decisiones en política monetaria.

Pirro decidió remitir el caso al inspector general de la Fed, encargado de evaluar internamente los registros del banco central. No obstante, dejó claro que la investigación podría reabrirse si surgieran nuevas evidencias.

Impacto en la Candidatura de Kevin Warsh

Con el cierre del caso, el entorno mejora notablemente para Kevin Warsh, quien tuvo un papel como gobernador de la Fed durante el mandato de George W. Bush y ahora se perfila como candidato para suceder a Powell, cuyo mandato termina el 15 de mayo.

El senador republicano Thom Tillis, miembro del Comité Bancario del Senado, había manifestado que no respaldaría la nominación de Warsh mientras la causa contra Powell siguiera abierta, la cual describió como «falsa» y «sin fundamento».

Declaraciones de Warsh y el Contexto Político Actual

Durante su audiencia de confirmación, Warsh se comprometió a defender la autonomía de la Reserva Federal, alegando que no sería un «títere» de Trump, en un momento crítico para las políticas del banco central.

Además, la decisión del DOJ tiene repercusiones en la discusión del Digital Asset Market CLARITY Act, una propuesta de ley destinada a regular el mercado de activos digitales, que había sido pospuesta por Tillis y que ahora podría avanzar en su tratamiento legislativo.