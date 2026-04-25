Villarruel provoca con polémica frase sobre Malvinas: ‘Si se sienten ingleses, que vuelvan a su país’

Victoria Villarruel: Un Fuerte Reclamo por la Soberanía de Malvinas

La vicepresidenta Argentina, Victoria Villarruel, elevó su voz en defensa de la soberanía nacional sobre las islas Malvinas, intensificando el debate en torno a este delicado tema.

La noche del viernes, Villarruel se pronunció con contundencia: «Los kelpers son ingleses que viven en territorio argentino». Un llamado a la acción que se suma al creciente coro de funcionarios del gobierno, entre ellos Javier Milei y el canciller Pablo Quirno, quienes han reafirmado el reclamo argentino por las islas.

La Controversia de los Correos Filtrados

La jornada estuvo marcada por las filtraciones de correos del Pentágono que sugieren un posible cambio en la postura de Estados Unidos respecto al apoyo a Reino Unido en la cuestión de las Malvinas. Esta revelación encendió nuevamente el debate sobre la soberanía del archipiélago. «Las Malvinas son argentinas, por historia, derecho y convicción», afirmó el presidente Milei, alineándose con la postura oficial.

La Firme Respuesta de Villarruel

Victoria Villarruel se unió a la discusión reiterando que el tema de la soberanía debe ser tratado bilateralmente entre Argentina y Reino Unido. «La cuestión de nuestras islas es un asunto entre estados», explicó. Además, enfatizó que «Los kelpers son ingleses que viven en territorio argentino», restando importancia a la autodeterminación mencionada por Londres en su argumento de mantener el archipiélago bajo su control.

Diputados en el Ojo del Huracán

Durante su intervención en redes sociales, la vicepresidenta también abordó comentarios sobre otros funcionarios, incluyendo a la diputada oficialista Sabrina Ajmechet, quien anteriormente había insinuado que «las Malvinas no son ni nunca fueron argentinas». Villarruel no dudó en calificarla de «vergüenza», un claro indicio de cómo estos desacuerdos pueden afectar la cohesión interna del oficialismo.

Reacciones desde el Reino Unido

Desde la cancillería británica, la respuesta no se hizo esperar. Afirmaron que la soberanía «no está en discusión», aduciendo que el reclamo argentino ya había sido resuelto en un referéndum de 2013. Sin embargo, Villarruel destacó que los verdaderos actores de este debate son los estados y cuestionó las bases de la argumentación británica.

Una Disputa Enfurecida