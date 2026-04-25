DeepSeek lanza innovador modelo de IA para desafiar a Google y Anthropic

La startup china DeepSeek ha presentado nuevas versiones preliminares de su modelo de inteligencia artificial, marcando un hito en el sector tecnológico que promete remodelar la competencia con gigantes como OpenAI.

Con el lanzamiento de sus modelos V4 Flash y V4 Pro, DeepSeek destaca por sus impresionantes capacidades en programación y razonamiento, consolidándose como una potencia en el ámbito de la inteligencia artificial. Anunciado a través de la plataforma Hugging Face, la compañía ha hecho hincapié en su innovadora técnica denominada Hybrid Attention Architecture, que mejora la memoria de la IA durante largas conversaciones. Además, la nueva serie ofrece una ventana de contexto ampliada a 1 millón de tokens, permitiendo procesar códigos y documentos extensos de manera eficiente.

El Impacto del V4 en la Industria

Este lanzamiento llega un año tras el impacto que causó su predecesor, el modelo R1, que contribuyó a una caída de US$1 billón en el valor del mercado. El R1, conocido por imitar el razonamiento humano, logró desafiar a sistemas de inteligencia artificial de última generación a un costo significativamente menor.

Con el V4, las expectativas son altas, especialmente con el aumento en la demanda de semiconductores, lo que ha beneficiado a fabricantes de chips en China. Sin embargo, DeepSeek ha reconocido que la capacidad de producción para el V4 Pro se encuentra actualmente restringida por la escasez de recursos computacionales. La startup anticipa que los costos disminuirán con la introducción de clústeres de computación equipados con los chips Ascend 950 de Huawei, y se encuentra en medio de negociaciones con Tencent y Alibaba para una ronda de financiamiento inicial.

Auge en el Mercado de Semiconductores

Las acciones de empresas de semiconductores, como Semiconductor Manufacturing International Corp., se dispararon tras el anuncio de DeepSeek, evidenciando una estrategia positiva por parte de los inversionistas. A pesar de la competencia, DeepSeek ha reafirmado su posicionamiento superior frente a modelos preexistentes, como el GPT-5.2 de OpenAI, aunque reconoce que su desarrollo está entre 3 y 6 meses atrás de los líderes del sector.

La arquitectura del modelo se basa en un billón de parámetros utilizando Mixture-of-Experts, lo que permite activar solo una parte selecta de ellos para mantener los costos bajos, haciendo que su implementación sea más accesible para las empresas tecnológicas.

La Competencia y sus Desafíos

Si bien DeepSeek se encuentra a la vanguardia, no ha escatimado en advertir que la competencia sigue muy activa. Algunos analistas prevén que las diferencias en rendimiento de los modelos se volverán menos notables para los usuarios comunes a medida que avanza la tecnología. Esta situación ha llevado a que figuras clave de la industria intensifiquen sus esfuerzos en innovación y actualizaciones.

Controversias en el Desarrollo

A pesar de sus éxitos, DeepSeek enfrenta acusaciones sobre prácticas ilegales en el desarrollo de sus modelos, lo que ha suscitado críticas desde otros actores de la industria. Se ha mencionado que la empresa podría estar utilizando técnicas de destilación para capacitar sus modelos basándose en los resultados de otros competidores. También se investiga si DeepSeek tiene acceso a chips de IA de Nvidia prohibidos en los Estados Unidos, lo cual podría derivar en sanciones y un mayor control sobre sus operaciones.

Así, el futuro de DeepSeek y su impacto en el sector de la inteligencia artificial sigue en el centro de la atención mundial, con implicaciones que van más allá de la tecnología, tocando las fibras de la economía global y el comercio internacional.