Estafadores devolverán una Amarok y pagarán más de 60 millones de pesos

Título: Impactante Acuerdo Judicial por Estafas en la Venta de Vehículos en Esquel

Bajada: En un giro trascendental, el procurador Ismael Cerda logra un pacto que prioriza la compensación de las víctimas, sumando indemnizaciones que superan los 80 millones de pesos.

A través de una decisión judicial que prioriza la reparación económica de las víctimas, el procurador de la fiscalía de Esquel, Ismael Cerda, ha sellado un acuerdo con la defensa de una pareja acusada de múltiples estafas en la compra y venta de vehículos.

Detalles del Acuerdo Judicial

El pacto, respaldado por las víctimas, estipula la devolución de vehículos y documentación, además de compensaciones económicas que superan la impresionante cifra de 80 millones de pesos.

¿Cómo Operaban los Estafadores?

Durante febrero y marzo de 2026, los imputados llevaron a cabo un sofisticado plan para ganarse la confianza de sus clientes, apropiándose de vehículos sin realizar el pago correspondiente.

Su modus operandi incluía el uso de «anzuelos» en concesionarias oficiales de Buenos Aires, donde hacían pagos mínimos por fletes. Al ser verificadas, las agencias confirmaban trámites a nombre de la pareja, validando el engaño.

Para minimizar sospechas, la pareja entregaba «vehículos mula», es decir, autos de menor valor robados en estafas anteriores, para que los clientes no quedaran «a pie» mientras esperaban sus unidades de alta gama.

Una vez en posesión de los vehículos de las víctimas, los transferían rápidamente a cómplices o los ocultaban para evadir la acción de la justicia.

Condiciones Impuestas por el Acuerdo

Mediante el mecanismo de Suspensión de Juicio a Prueba, los acusados evitarán el juicio oral a condición de que cumplan con una serie de reglas durante un plazo de tres años.

Entre estas condiciones, se destaca la restitución inmediata de una camioneta Volkswagen Amarok y la entrega de formularios 08 de otros tres vehículos involucrados (dos Suran y un Vento).

Compensaciones Económicas Notables

El acuerdo incluye un contundente resarcimiento económico:

$60,000,000 para una víctima afectada por una camioneta Toyota 2023.

USD 22,000 para otro de los damnificados.

$6,500,000 para un tercer afectado.

Obligaciones Posteriores del Acuerdo

Además de los pagos, los imputados deberán presentarse ante las autoridades dos veces por semana. Es importante destacar que cualquier incumplimiento respecto a los pagos o las normas de conducta llevará a la revocación inmediata del acuerdo, permitiendo que la causa avance hacia un juicio oral y público.