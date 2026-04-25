El auge del gusano barrenador en México pone en riesgo el comercio con EE.UU.

La rápida propagación de un parásito mortal en México afecta al ganado, lo que podría extender la suspensión de exportaciones a Estados Unidos y acentuar la crisis en el suministro de carne.

La situación ganadera en México se complica. Un alarmante aumento en los casos de mosca del barrenador del Nuevo Mundo está generando preocupación en el sector agrícola, especialmente ante la posibilidad de que Estados Unidos mantenga su suspensión de importaciones de ganado.

Un Aumento Preocupante de Casos

Este mes se han reportado cerca de 700 casos de infestación, con casi el 40% detectados en la última semana de marzo, según el Departamento de Agricultura de EE. UU. Desde otoño del año pasado, el país vecino ha restringido las importaciones de ganado para evitar la propagación del parásito.

Implicaciones para el Suministro de Carne

Brian Vaccaro, director general de Raymond James, señala que «la aceleración de la propagación limita la visibilidad sobre cuándo podrían reanudarse las importaciones de ganado». Asimismo, existe el riesgo de que la enfermedad alcance Texas, lo que podría afectar aún más el movimiento de ganado y la oferta de carne en Estados Unidos.

Un Comienzo Difícil para los Productores

Tradicionalmente, México ha enviado alrededor de un millón de animales al año a EE. UU., lo que ha sido clave para mantener estable el suministro de carne de vacuno. Sin embargo, la interrupción en estos envíos ha impactado directamente en las cadenas de producción y ha llevado a cierres de plantas de procesadoras como Tyson Foods y JBS NV. Actualmente, los precios de la carne de vacuno en EE.UU. se mantienen en niveles casi históricos.

Posibilidades de Reapertura

La secretaria de Agricultura de EE.UU., Brooke Rollins, comentó a finales de marzo que la institución estaba considerando una «estrategia de reapertura gradual» para retomar el comercio. Sin embargo, los intentos previos fueron infructuosos debido a la continua propagación del parásito.

La Visión de los Agricultores

Wesley Filho, CEO de JBS USA, argumentó que la reanudación del comercio puede ser «el cambio más significativo a corto plazo en la oferta y demanda de carne de vacuno». Con la presión creciente sobre los ganaderos, empresas como Lubbock Feeders, que históricamente dependían del ganado mexicano, han comenzado a cerrar sus puertas.

El Futuro de la Producción en México

El Departamento de Agricultura de EE.UU. anticipa un incremento del 5% en el sacrificio de ganado en México para este año debido a la falta de mercado de exportación. A pesar de esto, la producción de carne de vacuno en el país está proyectada a alcanzar un máximo histórico, y la presidenta Claudia Sheinbaum ha anunciado inversiones significativas en el sector.

El economista Arlan Suderman, de StoneX Group, comentó que «una vez construidas las instalaciones, la lógica económica sugiere que operarán de manera rentable, lo que significa que gran parte de este ganado probablemente se quede en México».