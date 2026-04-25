Reforma Electoral: El Impacto de Eliminar los ‘Sellos de Goma’ en el Proyecto de Milei

El presidente Javier Milei ha presentado un ambicioso proyecto de reforma electoral al Congreso que podría transformar el panorama político de Argentina, eliminando las PASO y modificando el financiamiento de las campañas.

Adiós a las PASO y Nuevas Normas de Finanzas

La propuesta del gobierno incluye la eliminación de las Primarias Abiertas Simultáneas y Obligatorias (PASO), además de la eliminación de los aportes estatales a las campañas políticas. Esta iniciativa busca instaurar la figura de «Ficha Limpia», reforzando la transparencia electoral.

Visión Crítica de los Expertos

Delia Ferreira Rubio, abogada y experta en temas de transparencia, considera que estos cambios no son simplemente distracciones, sino una evolución de discusiones previas abordadas en la Ley de Bases. «Ya se plantearon muchas de estas modificaciones en la legislación anterior», afirmó en una entrevista reciente.

Desmantelando el Problema de los «Partidos Sello de Goma»

Uno de los aspectos más destacados de la reforma es el plan para erradicar a los llamados «partidos sello de goma», estructuras que, a lo largo de los años, han permitido el acceso a financiamiento estatal a grupos sin representación real. «Un partido se registraba con un número mínimo de firmas, y a partir de ahí, recibía financiamiento anual, independientemente de su relevancia», explicó Rubio.

Esto se complicaba aún más cuando estos partidos frágiles formaban alianzas con figuras de peso. «Estos ‘sellos de goma’ se aliaban con grandes partidos para sortear el riesgo de perder su estatus», subrayó la especialista.

Cambios en las Alianzas Políticas

Con la nueva normativa, se obligará a los partidos a detallar cómo se distribuirán los votos en caso de formar alianzas. «Si un partido recibe 25,000 votos y se asocia a un partido importante, el ‘sello de goma’ será penalizado con menos representación, lo que llevará a su desaparición», aclaró Rubio.

Un Fracaso en las Primarias

En cuanto a la eliminación de las primarias, Ferreira Rubio fue contundente. «No hemos visto una mejora en la calidad de nuestra clase política desde la implementación de las PASO», afirmó, señalando que el propósito original no se cumplió y que su costo es comparable al de las elecciones generales.

Propuesta de Boleta Única

La abogada también se mostró a favor de la implementación de una Boleta Única de papel, que permite votar a todas las categorías de un partido con una sola marca. Este sistema ya se ha experimentado con éxito en Córdoba, y ahora se plantea como parte de la nueva reforma.