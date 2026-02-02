Mina Clavero congregó a 4.500 personas en el espectacular show de Los Tekis

El Anfiteatro Municipal se llenó de música y alegría cuando Los Tekis encendieron la noche en Mina Clavero, haciendo vibrar a vecinos y turistas en una celebración cultural inolvidable.

Más de 4.500 asistentes se reunieron en el emblemático Anfiteatro Municipal de Mina Clavero para disfrutar de un espectáculo vibrante de Los Tekis, un evento que fusionó la música en vivo con la rica tradición cultural de la región. La presentación, parte de la agenda cultural de verano, buscó brindar entretenimiento accesible y de calidad para toda la comunidad.

Una Fiesta que Conectó a Todos

La popular banda jujeña hizo que el público cantara y bailara en una auténtica fiesta popular, llena de color, energía carnavalera y la participación entusiasta de familias y turistas. Sin duda, el evento reafirmó el Anfiteatro Municipal como uno de los principales centros culturales de Mina Clavero durante la temporada turística.

Un Comienzo Festivo

La jornada comenzó con el paso de la Comparsa Oficial de Jujuy por las calles de la ciudad, estableciendo un ambiente festivo y anticipando la gran noche. Posteriormente, varias bandas locales como Después Te Digo, Wara, Nuevo Rumbo y Coroico subieron al escenario, ofreciendo una variada gama de propuestas musicales que engancharon al público antes del plato fuerte.

Promoviendo la Cultura Local

Desde la municipalidad destacaron la relevancia de continuar organizando encuentros culturales que refuercen la identidad local y, al mismo tiempo, potencien el turismo en la región.

Próximos Eventos en Mina Clavero

La agenda cultural de Mina Clavero promete seguir vibrante: el 14 de febrero se presentarán Los Nocheros en el Anfiteatro Municipal, en un show especial por el Día de los Enamorados, manteniendo así una programación activa durante toda la temporada estival.