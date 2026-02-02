Guillermo Fasano advierte: ‘El sector textil enfrenta una drástica caída en ventas’

La industria de la moda enfrenta un panorama complicado en el país. Guillermo Fasano, presidente de la Cámara Textil de Mar del Plata, comparte su análisis sobre la temporada de verano y el impacto de la economía en los precios de la ropa.

La crisis que atraviesa la industria textil en Argentina es evidente, y Mar del Plata no escapa a esta realidad. En diálogo con Canal E, Guillermo Fasano indicó que enero presentó resultados mixtos en un mercado adverso. “Estamos experimentando una notable baja en las ventas,” reconoció, aunque matizó que la temporada resultó ser “mejor de lo que se esperaba.”

Turismo y Estrategias Comerciales: Claves para Adaptarse

Fasano destacó que el incremento en el turismo y las condiciones climáticas favorecieron a quienes se prepararon adecuadamente. “Aquellos que ofrecieron buenos precios y atención flexible vieron resultados positivos,” afirmó. En cambio, los comercios que no se adaptaron a las nuevas tendencias sufrieron las consecuencias, en un contexto donde los consumidores son cada vez más exigentes y comparativos.

¿Por Qué la Ropa es Cara en Argentina?

Acerca del elevado costo de la indumentaria, Fasano puntualizó que no hay un solo factor que explique esta situación. “No hay un único motivo,” subrayó, señalando el impacto del tipo de cambio: “La vestimenta en Argentina es cara, o el dólar está subvaluado.” Además, criticó las comparaciones con precios internacionales sin considerar las diferencias en calidad. “A menudo se compara sin entender las realidades del mercado local,” explicó.

Impacto de la Reforma Laboral en las Pymes

En cuanto a la reforma laboral que se discute en el Congreso, Fasano declaró: “Es positiva para la seguridad jurídica de las pymes, ya que ofrece previsibilidad y reduce las disputas legales.” Sin embargo, recalcó que el verdadero reto radica en los costos laborales más allá del salario. “Por cada 1.600.000 pesos invertidos en un sueldo, el trabajador solo recibe 1.000.000,” detalló, añadiendo que este es un aspecto que aún necesita atención tras la reforma.

La Necesidad de un Diálogo con el Gobierno

Finalmente, Fasano enfatizó la importancia de entablar un diálogo directo con las autoridades. “Los altos precios de la ropa son consecuencia de múltiples factores, muchos de ellos influenciados por el Estado,” concluyó.