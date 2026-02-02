Willem Dafoe: ‘El duende es bostero’, el canto de la hinchada

El famoso actor Willem Dafoe, conocido mundialmente por su papel como el Duende Verde en Spider-Man, hizo una sorprendente aparición en La Bombonera durante el partido entre Boca Juniors y Newell’s Old Boys, donde el equipo local se impuso con un sólido 2-0.

La presencia de Dafoe en el estadio generó una gran euforia entre los aficionados, quienes no tardaron en capturar el momento y compartirlo en redes sociales. Vestido con la emblemática camiseta azul y oro, el actor no solo disfrutó de los goles, sino que también se unió a los cánticos de los hinchas, quienes, en un divertido guiño, lo apodaron “el Duende bostero”.

Tradición de Estrellas Internacionales en La Bombonera

La visita de Willem Dafoe se suma a la creciente serie de celebridades que eligen La Bombonera no solo como atractivo turístico, sino por su conexión con la cultura local. En noviembre pasado, el renombrado actor Johnny Depp fue visto en un encuentro del club, donde incluso se tomó una foto junto al ícono del fútbol argentino, Juan Román Riquelme.

Artistas y Músicos también en La Bombonera

La influencia de La Bombonera se extiende más allá del cine. La cantante británica Dua Lipa, en medio de su gira, hizo una pausa para presenciar el superclásico entre Boca y River. Por su parte, Noel Gallagher, de la icónica banda Oasis, también aprovechó su visita al país para conocer el estadio y hacerse una foto junto a la estatua de Diego Maradona.

Una Visita que Combina Trabajo y Placer

Willem Dafoe se encuentra actualmente en Buenos Aires por motivos profesionales, ya que está en el país para promocionar The Souffleur, la película del director argentino Gastón Solnicki en la que participa. La cinta fue recientemente presentada en el Museo de Arte Latinoamericano de Buenos Aires (MALBA). Sin embargo, el actor encontró tiempo para disfrutar de la rica cultura futbolística que ofrece La Bombonera, un verdadero símbolo del fútbol argentino y un espacio donde artistas de renombre viven experiencias inolvidables.