Tras diez meses en el hospital, Pablo Grillo regresa a casa y se reencuentra con su familia

Pablo Grillo, el reconocido fotógrafo que fue gravemente herido por un disparo de un gendarme en una manifestación en marzo de 2025, ha recibido el alta médica y ha vuelto a su hogar tras un largo proceso de recuperación.

Un Regreso Esperado

Tras casi diez meses de intenso tratamiento médico, Pablo Grillo fue recibido con alegría por su familia a su llegada a casa. «Verlo salir y respirar un poco de normalidad nos llena el alma. Este reencuentro nos da fuerzas para seguir luchando. Nuestra alegría exige justicia», compartió su familia en redes sociales, mostrando un emotivo video del momento.

Trayectoria Médica

Grillo fue dado de alta del Hospital Ramos Mejía en junio de 2025, pero continuó su recuperación en el hospital Manuel Rocca debido a las graves lesiones en su cabeza. La familia ha estado informando a través de las redes sobre su estado de salud y los tratamientos que ha recibido durante su larga internación.

Proceso Judicial en Curso

La situación judicial en torno a su caso ha avanzado, con la Cámara Federal procesando al cabo Héctor Guerrero, quien disparó el cartucho que hirió a Grillo. No obstante, la familia exige una investigación más profunda para que se responsabilice a los altos mandos de la Gendarmería por los hechos ocurridos.

Críticas a las Autoridades

Fabián Grillo, padre de Pablo, ha manifestado su inconformidad con la gestión de Patricia Bullrich, quien se encontraba al frente del Ministerio de Seguridad en el momento del ataque. «Primero dijeron que Pablo estaba detenido, luego que la munición había rebotado. Las versiones han cambiado con la realidad», expresó Fabián desde el hospital.

Recuperación y Recaídas

Desde su ingreso el 12 de marzo en el Hospital Ramos Mejía, Grillo ha enfrentado diversas complicaciones y recaídas. A finales de agosto, su familia reveló que aunque estaba clínicamente estable, su evolución neurológica no era la esperada, lo que llevó a una nueva cirugía para un mejor tratamiento.

Justicia y Responsabilidades

El juez del Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional Federal N°1, María Romilda Servini, dictó el procesamiento de Guerrero, subrayando que el gendarme actuó con indiferencia ante la gravedad de sus acciones, contraviniendo los protocolos establecidos. La familia de Grillo ha hecho hincapié en que se deben esclarecer las responsabilidades políticas que llevaron a la represión de manifestantes, que resultó en numerosas detenciones y lesiones.