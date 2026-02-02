Analistas prevén un aumento del 50%

A medida que Bitcoin y Ethereum luchan por recuperarse de un drástico descenso, HYPE, el token del exchange descentralizado Hyperliquid, se convierte en el protagonista inesperado del momento. Su reciente rendimiento ha captado la atención de los inversores, dejando atrás a otras criptomonedas de mayor capitalización.

En las últimas 24 horas, HYPE experimentó un impresionante incremento del 10%, alcanzando alrededor de u$s33. En solo una semana, su valorización ha crecido más de 34%, lo que lo posiciona como el activo líder entre las criptomonedas, a pesar de la turbulencia que atraviesan otras monedas digitales.

Los expertos advierten que este avance no se puede atribuir a un único motivo. La escalada de HYPE resulta de una mezcla de alta demanda, presión sobre posiciones cortas, mejoras técnicas y una transformación en la forma en la que Hyperliquid atrae liquidez.

El Impulso Detrás de HYPE: Commodities y Volumen en Crecimiento

José Martínez, analista financiero, señala que «el crecimiento de HYPE se apoya en los mercados HIP-3 de Hyperliquid, que facilitan futuros perpetuos sin necesidad de permisos, incluso sobre activos no cripto«. En este entorno, el comercio de commodities se vuelve crucial.

Actualmente, la plata cotiza con un volumen diario que supera los u$s1.250 millones, lo que la sitúa como el tercer activo más transaccionado de la plataforma, solo detrás de Bitcoin y Ether. El oro también atrae atenión, marcando máximos históricos en los mercados tradicionales.

Jeff Yan, CEO de Hyperliquid, expresó en una red social que «Hyperliquid se consolida como el mercado con mayor liquidez del mundo para el descubrimiento de precios en criptomonedas«. Según él, los spreads de BTC en la plataforma compiten con los de los principales exchanges centralizados.

Liquidaciones y Derivados: Un Signo Clave en el Mercado

El ascenso de HYPE coincide con un significativo aumento en el mercado de derivados, donde en las últimas 72 horas se liquidaron más de u$s34 millones en posiciones apalancadas. La mayoría de estas liquidaciones fueron cortas, representando más del 90% del total en solo un día.

El interés abierto de los futuros de HYPE ha aumentado casi un 50%, ubicándose en cerca de u$s1.820 millones, lo que indica una vuelta de traders profesionales y una creciente profundidad de mercado.

Tokenómica Deflacionaria y Presión Compradora

Una de las características distintivas de HYPE está en su modelo económico. Hasta el 97% de las comisiones de trading se destina a recompras y quema de tokens a través del Fondo de Asistencia. A mayor volumen, mayor presión deflacionaria.

Hyperliquid está generando ingresos anuales cercanos a u$s600 millones, canalizando una parte significativa hacia el token, lo cual bagaje la narrativa alcista incluso en momentos de corrección.

Sumado a esto, hay que mencionar que las billeteras asociadas a ventas forzadas del pasado ya no afectan la presión vendedora. A su vez, inversores institucionales empiezan a acumular posiciones, lo que podría impulsar la estabilidad de los precios actuales.

Análisis Técnico del Precio de HYPE

Desde un enfoque técnico, HYPE ha rompido una cuña descendente que había persistido durante meses, recuperando medias móviles clave. «El precio se mantiene por encima de la media móvil de 20 días y supera la EMA de 200 días, ubicándose en la zona de u$s32.9, que ahora actúa como soporte inmediato«, explica el analista Rodrigo Mansilla.

Este movimiento fue respaldado por un aumento del volumen superior al 70% en un solo día, y el MACD mantiene una señal alcista clara. Las proyecciones técnicas identifican la zona de u$s34 a u$s36 como resistencia inmediata.

Mansilla anticipa que «un cierre sostenido por encima de este rango podría habilitar un movimiento hacia u$s48-u$s50«, lo que representaría una posible subida de hasta el 50%.

¿Es Momento de Invertir en HYPE?

El rally de HYPE combina sólidos fundamentos, creciente aceptación y un contexto de mercado favorable. Hyperliquid emerge no solo como un DEX cripto, sino como una infraestructura financiera para activos tradicionales, robusteciendo su atractivo.

Sin embargo, el rápido ascenso en corto tiempo incrementa el riesgo de correcciones tácticas. El precio ya refleja algo de optimismo, lo que sugiere la necesidad de un enfoque más selectivo para nuevas entradas.

Para muchos, HYPE ha dejado de ser una opción marginal y se establece como un competidor en el ámbito del trading en cadena. Así, la expectativa de precios más elevados coexiste con señales de moderación a corto plazo, marcando el rumbo hacia el próximo movimiento del token.