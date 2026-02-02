Usuario de Uber recibe cobro excesivo de 1.5 millones de pesos: el bot asegura que fue un ‘descuento’

Un pasajero llamado Johan Coy ha desatado la polémica en redes sociales al exponer un caso insólito: la aplicación Uber le cobró 1.624.942 pesos por un viaje que, según la tarifa inicial, costaba apenas 127.460 pesos. Su experiencia inconformante ha generado un amplio debate entre usuarios sobre la transparencia de las tarifas.

El incidente tuvo lugar el 1 de febrero de 2026, durante un trayecto desde el Aeropuerto José María Córdova, ubicado en el área metropolitana de Medellín, hasta el municipio de Sabaneta. Johan decidió compartir su experiencia en la plataforma X, haciendo eco de la incongruencia en los costos de la app.

Desenlace sorpresivo

Al abordar el vehículo de Uber, el pasajero pudo visualizar el costo habitual de su trayecto, que era razonable según los estándares. Sin embargo, al finalizar el viaje, se sorprendió al recibir una notificación del banco con un monto desproporcionado.

Intentos de resolución y frustraciones

Tras notar el inesperado cobro, Johan contactó al soporte técnico de Uber para buscar explicaciones. En su comunicación con un asesor llamado Melida, le informaron que el viaje original se había registrado a un costo mucho más alto y mencionaron un ajuste posterior que todavía dejaba un saldo elevado.

“El soporte técnico de Uber es de las cosas más incompetentes e inútiles que he visto”, expresó Johan, quien denunció que el chat con el asistente se cerró automáticamente en menos de un minuto, dejando su reclamo en el aire.

Respuestas de Uber y reacciones del público

A pesar de su frustración, Uber se puso en contacto con Infobae para confirmar que trabajaron para resolver el problema y que el reembolso fue finalmente procesado tras la queja del usuario.

La denuncia de Coy generó un torrente de reacciones en las redes, donde otros pasajeros compartieron sus propias experiencias negativas, destacando inconvenientes como cobros inesperados y la falta de respuesta efectiva de la compañía ante problemas similares.

Problemas recurrentes en plataformas de movilidad

Las quejas sobre tarifas inesperadas y la atención al cliente automatizada no son una sorpresa en la era digital. La denuncia pública se convierte, a menudo, en el único recurso para que los usuarios busquen atención y solución a sus problemas, al carecer de una atención al cliente personalizada y accesible.