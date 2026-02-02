Irán: Indignación por burlas a muertos en protestas en la televisión

Un polémico programa de televisión iraní ha generado una ola de indignación nacional tras burlarse de los manifestantes que perdieron la vida en las recientes protestas.

El programa «Khat-Khati», transmitido el pasado domingo por Ofogh TV, un canal vinculado a la Guardia Revolucionaria Islámica, provocó reacciones enérgicas por parte del público debido a sus comentarios insensibles.

La Burla que Indignó a Irán

Durante la emisión, el presentador, Mohammad-Hossein Mohabbati, hizo comentarios despectivos sobre cómo el régimen iraní almacena los cuerpos de los fallecidos. Con una sonrisa burlona, insinuó que se mantienen en lugares fríos para culpar posteriormente a Estados Unidos o a Israel en caso de un ataque. Preguntó de forma sarcástica: «¿En qué tipo de refrigerador mantiene la República Islámica los cadáveres?», ofreciendo opciones absurdas como «refrigerador lado a lado» o «máquina de helados».

Un Contexto de Controversia

Las palabras de Mohabbati parecieron responder a comentarios de Arjang Amir-Fazli, un actor iraní en el extranjero, quien había afirmado que el gobierno estaba acumulando cuerpos en almacenamiento en frío para manipular la narrativa en caso de un conflicto militar con Estados Unidos. Su video en Instagram generó un amplio debate en redes sociales.

Consecuencias para el Equipo Producción

Ante la protesta pública, el fiscal de Teherán ha presentado cargos contra el director, el equipo de producción y el presentador de Ofogh TV. Según la agencia de noticias IRNA, el director Sadegh Yazdani fue cesado de su cargo por inscribir los «insultos a los mártires y a los caídos durante los eventos de enero». El programa ha sido retirado de la programación.