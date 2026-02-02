El intendente de Pinamar, Juan Ibarguren, se pronuncia en contra de la reciente medida cautelar que prohíbe las actividades de cuatriciclos y otros vehículos en áreas de médanos.

Prohibición Genera Polémica

Ibarguren critica la resolución del juez Félix Adrián Ferrán, que busca frenar el uso descontrolado de estos vehículos en La Frontera, una zona conocida por sus accidentes. «No es justo penalizar a todos por unos pocos irresponsables», afirmó el intendente.

Un Entorno Turístico Afectado

A pesar de ser febrero y de tener un turismo menos activo, la costa mostraba cientos de vehículos estacionados, todos disfrutando de un día soleado con temperaturas de hasta 36.5 grados. Sin embargo, tras el endurecimiento de las multas y la reciente prohibición, muchos han tomado precauciones.

Accidente que Motivó la Medida

El juez justificó su decisión basándose en un accidente grave ocurrido en enero, donde un niño de 8 años fue atropellado por una camioneta. Bastián Jerez sigue internado tras varias cirugías, lo que resalta la necesidad de medidas más estrictas en el control de estas actividades.

Una Llamada a la Acción

El magistrado pidió a la Municipalidad que informara sobre las medidas de seguridad implementadas en la zona de médanos, puntualmente sobre pruebas de destreza y eventos recreativos motorizados. Sin embargo, según el juez, la respuesta fue insatisfactoria.

Defensa de la Actividad Recreativa

Ibarguren defendió a los conductores responsables de UTV y cuatriciclos, enfatizando que esta actividad es parte fundamental de la cultura local y sustenta empleos. «No estamos en contra de los vehículos, solo queremos regular su uso», sostuvo.

La Perspectiva de Seguridad Vial

Pablo Martínez Carignano, ex director de la ANSV y autor del amparo, advirtió sobre la negligencia en el manejo de vehículos en zonas concurridas, enfatizando que “la insensatez humana no entiende de cartas o multas”. Su objetivo es evitar más tragedias.

Bastián y Su Proceso de Recuperación

Recientemente, se realizó la séptima cirugía de Bastián Jerez, que fue realizada con éxito en el Hospital Materno Infantil de Mar del Plata. Su condición ha mejorado, aunque todavía se requiere atención constante.