Drescher critica a Caputo: ‘Es parte de la casta; si fuera empresario, ya estaría en quiebra’

El presidente de la Cámara Industrial Argentina de la Indumentaria, Claudio Drescher, no se quedó callado ante las declaraciones del ministro de Economía, Luis Caputo, quien afirmó que la ropa en Argentina es un "robo". Drescher asegura que la crisis del sector se debe a decisiones erróneas de la política económica.

Drescher no dudó en criticar la postura de Caputo, quien se autodenomina parte de la política que ha llevado al país a su actual situación. En una reciente entrevista, Caputo expresó: “Nunca compré ropa en Argentina porque es un robo”. Esta afirmación generó una fuerte reacción del empresario, que destacó que “la mitad del precio de la ropa se debe a lo mal que están las cosas en el país por parte de la clase política”.

La Responsabilidad de la Política en el Costo de la Ropa

El titular de la Cámara expresó que si se eliminaran ciertos impuestos y costos financieros, el precio de la ropa podría reducirse a la mitad. “La carga impositiva es una de las razones por las cuales los precios son inalcanzables para muchos argentinos”, subrayó Drescher.

Drescher Critica la Inacción del Gobierno

“Este gobierno carece de un plan económico sólido. Caputo actúa como un financiero más que como un líder económico que comprenda las necesidades del país”, opinó Drescher en una entrevista con Radio con Vos. Se refirió a Caputo como «parte de la casta», sugiriendo que su permanencia en el poder no ha traído mejoras significativas a la economía argentina.

Un Empresario en Crisis

Drescher también se mostró escéptico sobre la capacidad de Caputo para tomar decisiones acertadas: “Si hubiera sido un empresario, ya estaría fundido. No ha demostrado ser efectivo en sus funciones anteriores”. Además, mencionó cómo los comentarios despectivos del ministro hacia otros empresarios como Paolo Rocca pueden perjudicar al sector.

“Algunos empresarios han hecho contribuciones valiosas al país, y es injusto deslegitimar su trabajo”, concluyó. Para Drescher, es evidente que la casta política no ha sabido manejar la economía, y esa falta de aciertos ha profundizado la crisis que atraviesan miles de argentinos.