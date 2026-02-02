El celular de Sabag Montiel se encendió en el shopping Abasto mientras estaba detenido

Misterio en el Abasto: ¿Quién activó el celular de Sabag Montiel mientras estaba detenido?

Un nuevo giro en el caso del intento de asesinato a Cristina Kirchner revela una actividad sorprendente en el celular de Fernando Sabag Montiel durante su detención.

Un informe de Gendarmería Nacional ha sacudido el caso, pues registra que el teléfono de Sabag Montiel se activó en el shopping Abasto, a las 22:38 horas del 1 de septiembre de 2022, aunque él estaba bajo custodia desde las 21 horas. La jueza María Eugenia Capuchetti ahora se enfrenta a un intrigante interrogante: ¿quién tenía el control del celular en ese momento?

El Atentado y la Detención

A las 20:52 del 1 de septiembre de 2022, Fernando Sabag Montiel apuntó a Cristina Kirchner con una pistola. A pesar de gatillar, el arma no disparó, y fue arrestado casi de inmediato. Desde entonces, ha estado en prisión, condenado a 10 años, mientras su ex pareja Brenda Uliarte recibió 8 años por su implicación en el plan.

La Activación del Celular

El reciente análisis forense ha mostrado que el dispositivo de Sabag Montiel se conectó a la red wifi del shopping Abasto, a pesar de que el celular estaba en manos de la Policía Federal en ese momento. "El registro muestra la recepción de un correo electrónico del Abasto Shopping a su cuenta personal a las 22:38:09 horas", indica el informe.

Información Reveladora

El informe también detalla que, el 2 de septiembre, se borró la dirección de un correo asociado a una cuenta de Instagram y que Montiel intercambió mensajes en la aplicación Telegram con una creadora de contenido en el mismo período. Estos eventos plantean dudas sobre quién manipulaba el celular y su posible uso para actividades no autorizadas mientras estaba bajo custodia policial.

Acciones Judiciales en Curso

La jueza Capuchetti ha ordenado una serie de diligencias para esclarecer el misterio. Se están investigando los celulares de todos los implicados en la operación policial que detuvo a Sabag Montiel, además de realizar análisis de geolocalización y comunicar llamadas. Todo esto con el fin de determinar quién estaba conectado al dispositivo en el Abasto en el momento de la activación.

La situación continúa en desarrollo, mientras la comunidad se pregunta sobre las responsabilidades que rodean este inquietante episodio.