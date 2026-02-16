Minera Vicuña invierte US$ 18,000 millones en proyectos de oro, plata y cobre en Argentina

La empresa Vicuña ha anunciado una inversión histórica que promete transformar el panorama minero en Argentina, enfocándose en los proyectos de cobre, oro y plata.

La compañía Vicuña, una asociación entre BHP y Lundin Mining, reveló su intención de destinar US$ 18,000 millones a sus proyectos en la provincia de San Juan. Esta inversión se enmarca dentro del Régimen de Incentivo a las Grandes Inversiones (RIGI), buscando posicionar al país como un líder mundial en la extracción de minerales preciosos.

Proyectos de Impacto en el Corazón Minero

Entre las iniciativas más destacadas se encuentran los desarrollos Josemaría y Filo del Sol, situados tanto en Argentina como en la cercana Región de Atacama, Chile. Vicuña aspira a convertirse en una de las cinco principales operaciones globales en cuanto a producción de cobre, oro y plata, con una proyección de 395,000 toneladas de cobre, 711,000 onzas de oro y 22.2 millones de onzas de plata anualmente durante los primeros 25 años.

Potencial Transformador para la Economía Argentina

El presidente Javier Milei calificó la noticia como “excelente” y aplaudió el compromiso del canciller Pablo Quirno. “Gracias a las reformas estructurales impulsadas por el RIGI, las inversiones extranjeras están alcanzando niveles sin precedentes”, detalló Quirno en sus declaraciones en la red social X.

El ministro de Economía también destacó que “este proyecto no sería posible sin el RIGI”, subrayando su importancia en la atracción de capital foráneo.

Una Oportunidad Transformacional

Ron Hochstein, CEO de Vicuña, enfatizó que este proyecto representa una oportunidad única para Argentina. “Como uno de los distritos de cobre subdesarrollados más relevantes, tiene el potencial de impulsar el crecimiento económico a través de la inversión extranjera, la creación de empleo y el incremento de ingresos por exportaciones”, afirmó.

Inversión y Etapas del Proyecto

Según la Evaluación Económica Preliminar, se destinarán US$ 7,000 millones para la Etapa 1, que abarca desde 2027 hasta la primera producción, prevista para 2030. Durante 2026, la empresa trabajará en el diseño y la ingeniería, incluida la adquisición de equipos y mejoras en las infraestructuras necesarias.

Fases del Proyecto Vicuña

– Etapa 1: Desarrollo de una mina a cielo abierto en Josemaría, junto con una planta concentradora, facilitando la producción inicial y estableciendo un flujo de caja temprano.

– Etapa 2: Desarrollo de los recursos de óxidos en Filo del Sol y una planta para la recuperación de cobre, oro y plata, aumentando la capacidad productiva y removiendo la capa de óxidos para acceder a los sulfuros.

– Etapa 3: Expansión de la planta concentradora y desarrollo del depósito de sulfuros de Filo del Sol para alcanzar una producción de aproximadamente 293,000 toneladas diarias.