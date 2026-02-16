Una Conexión Íntima con Argentina

Adiós a Robert Duvall: Un Ícono de Hollywood que Dejó Huella en Argentina

La reciente partida de Robert Duvall a los 93 años, en su hogar de Virginia, resuena profundamente en la comunidad cinematográfica de Hollywood y muy especialmente en Argentina, país con el que tuvo una conexión única.

Duvall, conocido por su destacada carrera en el cine, no solo filmó en Argentina, sino que también construyó fuertes lazos durante sus visitas, especialmente tras su unión con Luciana Pedraza, su cuarta esposa. Su amor por el tango y su interés en la cultura local hicieron de él una figura entrañable en nuestro país.

Un Vínculo Especial con la Cultura Argentina

Desde sus primeros viajes a los lagos del Sur, donde disfrutó de la pesca de truchas, hasta sus proyectos cinematográficos, Duvall siempre mostró un gran cariño por Argentina. Su matrimonio con Luciana Pedraza intensificó esta conexión, llevándolo a promocionar y vivir el tango en su máxima expresión.

Una Historia de Amor que Nació entre Medialunas

Una curiosidad sobre Duvall es que su historia de amor con Pedraza comenzó de una forma inesperada. En 1996, mientras compraba medialunas cerca del Plaza Hotel, conoció a Luciana. “Si la florería hubiera estado abierta, nunca la hubiera conocido”, es cómo relató aquel mágico encuentro.

Un Encuentro Inolvidable Entre Cine y Tango

Luciana, organizadora de eventos en Buenos Aires, invitó a Duvall a una fiesta mientras él estaba en el país filmando El hombre que capturó a Eichmann. Su química fue instantánea, y desde entonces, se convirtieron en una pareja inseparable, llevándose el tango a su vida cotidiana.

Comprometido con la Difusión del Tango

En 2003, Duvall fue honrado como Académico Honoris Causa por la Academia Nacional de Tango en reconocimiento a sus esfuerzos por promover este género en Estados Unidos. Junto a Luciana, incluso establecieron una academia de tango en su país, reafirmando su compromiso con la cultura argentina.

Un Legado que Trasciende Fronteras

Duvall opinaba que Argentina era la verdadera meca del tango. A pesar de que en lugares como Estados Unidos y Europa se baila el tango, él creía que carecía de la esencia que se encuentra en las milongas argentinas. “Para aprender de verdad hay que venir aquí”, sentenciaba, resaltando la improvisación que caracteriza a este arte.

Un Viaje a Salta y Proyectos Emblemáticos

La pareja también tenía un profundo amor por la provincia de Salta, donde adquirieron una estancia centenaria. Este hermoso sitio se transformó en el exclusivo hotel boutique «La casa de los jazmines», que atrajo a celebridades como Brad Pitt y Richard Gere, y que recientemente fue vendido a un inversor francés.

Un Reconocimiento a la Creatividad Local

Sobre su experiencia en las filmaciones en Argentina, Duvall elogió a los técnicos locales, describiéndolos como creativos e innovadores. A pesar de su reconocimiento internacional, lamentó que muchas producciones desestimarán el talento local al traer a profesionales de afuera.

Robert Duvall no solo fue un maestro del cine, sino también un apasionado defensor de la cultura argentina que vivió y honró cada uno de sus momentos en nuestro país. Su legado seguirá vivo en las memorias de aquellos que lo admiraron y en la influencia que dejó en el tango.