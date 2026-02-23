Mirtha Legrand: ¡99 años de leyenda!

Mirtha Legrand Celebra 99 Años en un Intimo Encuentro Familiar

Este lunes, la icónica figura de la televisión argentina, Mirtha Legrand, festeja su 99º cumpleaños con un evento privado en la casa de su hija, Marcela Tinayre, en Buenos Aires.

Mirtha Legrand cumple 99 años

Un Evento Cargado de Nostalgia y Amor Familiar

El festejo, que incluye entre 60 y 70 asistentes, contará con la presencia de amigos íntimos y personalidades del espectáculo, como Susana Giménez, Adrián Suar y Pablo Codevila. Los preparativos han comenzado desde el día anterior con un té con amigos más cercanos, creando un ambiente cargado de cariño y nostalgia.

Mirtha Legrand, Marcela Tinayre y familia

Detalles del Banquete y Sorpresas

La organización está a cargo de Marcela y su equipo habitual, incluyendo a Ramiro Arzuaga para la decoración y Carlos Shuster para el catering. El menú, que promete ser exquisito, incluirá delicias como ñoquis y risotto, aunque los últimos toques se mantienen en secreto.

Té de reencuentro previo al cumpleaños de Mirtha Legrand

Una ausencia notable será la de Jimena Monteverde, reconocida chef vinculada a los programas de Mirtha, quien no podrá asistir debido a compromisos laborales.

Brillando con Estilo

Como es costumbre, Mirtha lucirá dos elegantes vestidos diseñados por Claudio Cosano e Iara Alta Costura, a lo largo de la celebración. Este detalle resalta su estilo y sofisticación que la han caracterizado durante años.

Invitación al cumpleaños de Mirtha Legrand

Mirtha llega a este significativo cumpleaños tras una exitosa temporada de La Noche de Mirtha en Mar del Plata. En los días previos, ha compartido momentos sobre su vida y su energía inquebrantable.

Sorpresas y Expectativas

Aunque no se han confirmado sorpresas artísticas ni discursos, el ambiente de improvisación y espontaneidad promete hacer de esta celebración un evento memorable para todos los asistentes.