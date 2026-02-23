Un Año Intenso en el Congreso

La reforma laboral ha logrado media sanción en la Cámara de Diputados, pasando ahora al Senado para su revisión final. El jefe de Gabinete, Manuel Adorni, se muestra optimista y asegura que este cambio es crucial para el futuro del empleo en Argentina.

Después de dos semanas de intensas discusiones, Manuel Adorni, jefe de Gabinete, expresó su confianza en la reforma laboral que obtuvo media sanción en Diputados. Este proyecto, que ha dejado de lado el polémico artículo 44 sobre licencias médicas, ahora espera la aprobación del Senado.

Una Reforma Necesaria para Combatir la Informalidad

En una entrevista para Radio Rivadavia, Adorni afirmó: «La reforma laboral es esencial en un país con un 43% de informalidad y salarios que han sufrido pérdidas reales durante los últimos 50 años. No hay generación de empleo desde hace 12 años. Esta reforma incentiva a los empleadores a contratar».

Rompiendo el Miedo a Contratar

El jefe de Gabinete instó a los empresarios a «perder el miedo a contratar», cuestionando al sindicalismo por su oposición sin un análisis profundo del texto de la ley. «Defender salarios bajos y la falta de empleo es surrealista», añadió.

Nuevos Proyectos para un Año Agitado en el Congreso

Adorni anticipó que tiene preparadas 50 iniciativas legislativas y que este será un año muy activo en el Congreso. «Una vez que tengamos el marco de leyes definido, el Presidente establecerá las prioridades», subrayó.

Aprobación del Senado y Discurso del Presidente

Se espera que el Senado finalice la aprobación de la reforma laboral entre jueves y viernes, cerrando así el período de sesiones extraordinarias con un logro importante para el Gobierno. Además, el presidente Javier Milei dará su discurso inaugural el domingo por la noche frente a la Asamblea Legislativa.

Adorni confirmó: «El domingo a las 9 de la noche habrá cadena nacional. El discurso del Presidente aún está en preparación».

El Desafío del Sindicalismo y el Cierre de FATE

El jefe de Gabinete enfatizó la urgencia de la reforma, señalando que «el sistema laboral es obsoleto, ya que el 80% de los trabajos existentes cuando se crearon las leyes ya no existen». También criticó a ciertos sectores del sindicalismo por no adaptarse a la realidad que viven los trabajadores diariamente.

En otro orden, Adorni se refirió al cierre de la empresa FATE, que dejó a mil trabajadores sin empleo. «Es llamativo que un día antes de la reforma decidan cerrar. Este cierre demuestra la complicidad con la vieja política», comentó.

Posiciones sobre el Futuro Político

Consultado sobre la posible candidatura de la vicepresidenta, Adorni indicó que Villarruel tendrá «la libertad de tomar decisiones en dos años». Sin embargo, afirmó que su postura actual no coincide con los intereses del Gobierno y que no afecta la gestión actual.

Respecto a la reelección de Milei en 2027, el jefe de Gabinete manifestó: «Este tema no es parte de nuestro debate. El Presidente está enfocado en gobernar según el mandato popular».