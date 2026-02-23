Nuevo Plan: Empleados Podrán Elegir Dónde Cobrar

Millones de argentinos están cambiando la forma en que reciben su salario al optar por billeteras digitales, desencadenando una transformación en el sistema financiero del país.

La discusión sobre la reforma laboral ha reavivado un debate crucial para el bolsillo de los ciudadanos: la elección del método de cobro de salarios. El nuevo proyecto de ley propone modificar el artículo 124 de la Ley de Contrato de Trabajo, permitiendo a los empleados seleccionar entre una cuenta bancaria tradicional o una billetera digital regulada por el Banco Central (BCRA).

Este cambio legal, además de ser necesario, refleja una tendencia creciente. Según datos de Reba, más del 40% de los trabajadores que cobran en bancos tradicionales transfieren rápidamente sus fondos a billeteras digitales en las primeras 48 horas de acreditación.

La Fuga hacia Mejores Rendimientos: Por qué el Sueldo se Mueve

La búsqueda de soluciones para combatir la inflación es el principal motor detrás de esta tendencia. «La gente desea tener control sobre cómo y dónde administrar su sueldo desde el primer instante», explica Vanesa Di Trolio, Business Manager de Reba.

El entorno digital proporciona ventajas que el sistema bancario tradicional ha tardado en incorporar:

Inversión Automática: Fondos comunes de inversión que permiten aumentar el saldo mientras se mantiene disponible.

Interoperabilidad Total: Realización de pagos con QR y acceso a tarjetas virtuales y físicas en una sola plataforma.

Disponibilidad 24/7: Capacidad de operar y realizar transacciones en cualquier momento del día.

CBU vs. CVU: Diferencias Claves en el Cobro de Sueldos

En esta transformación surge una diferencia fundamental: el uso de CBU (Clave Bancaria Uniforme) frente a CVU (Clave Virtual Uniforme). Mientras que las billeteras digitales populares operan bajo CVU, entidades como Reba ofrecen CBU, brindando una supervisión bancaria más estricta y un mayor rango de servicios financieros.

«Lo crucial ya no es solo tener una cuenta, sino contar con un ecosistema que permita gestionar la vida financiera integralmente,» afirman en Reba. Ofrecen desde préstamos personales hasta opciones de ahorro más complejas, todo dentro de una única plataforma.

Hacia un Nuevo Perfil del Trabajador: La Era de la Multi-Bancarización

Las estadísticas muestran que el fenómeno de la sub-bancarización, donde las cuentas solo se usaban para retirar efectivo, está disminuyendo.

Así como los inversores buscan diversificar sus activos, los trabajadores se están volviendo más astutos: no desean que su sueldo se quede inactivo.

En medio del debate parlamentario, la libertad de elección del trabajador se presenta como el eje de una tendencia imparable: la reforma laboral busca establecer un marco legal a una realidad en la que la autonomía y la tecnología son esenciales para administrar el dinero en el futuro.