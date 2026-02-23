SRE se comunica con diplomáticos tras muerte de «El Mencho», líder del CJNG

Crisi de Seguridad en Jalisco: Bloqueos y Operativos en Reacción

La situación se torna crítica en Jalisco con múltiples bloqueos viales

Cuatro bloqueos de carreteras se mantienen activos en Jalisco, según informan las autoridades responsables de la seguridad en la región. Esta situación ha llevado a un despliegue de fuerzas federales y locales para restaurar el orden y liberar las vías obstruidas.

Operativos Coordinados en Acción El Gabinete de Seguridad trabaja en colaboración con autoridades de los distintos niveles de gobierno para llevar a cabo operativos constantes que buscan despejar las rutas afectadas. Los esfuerzos son ininterrumpidos, reflejando la urgencia de restaurar la normalidad en el estado.

Respuesta del Gobierno de la CDMX En la Ciudad de México, el Gabinete de Seguridad y Construcción de Paz mantiene sesiones permanentes para monitorear los acontecimientos. La Secretaría de Seguridad Ciudadana está lista para informar sobre cualquier evento que pueda afectar a los ciudadanos.

Cruz Roja Mexicana Mantiene Sus Servicios La Cruz Roja Mexicana ha confirmado que sus servicios de atención prehospitalaria continuarán operando sin interrupciones, ajustándose a sus principios humanitarios mientras se les pide a los ciudadanos que respeten a los equipos de rescate y sigan las indicaciones de las autoridades.

Comunicado de la Secretaría de Relaciones Exteriores La SRE ha establecido contacto con el cuerpo diplomático en México para abordar los eventos recientes. El gobierno enfatiza su compromiso con la paz y seguridad de todos, asegurando que se actúa conforme a los principios de protección civil.

El Impacto del Abatimiento de «El Mencho» En un operativo reciente, las fuerzas armadas mexicanas abatiendo a Nemesio Oseguera Cervantes, conocido como “El Mencho”, líder del Cártel Jalisco Nueva Generación. Esto desató múltiples bloqueos y caos en la región, con delincuentes utilizando vehículos incendiados como táctica de reacción contra las autoridades.

Flujo de Información Actualizado La cobertura de los eventos se está realizando minuto a minuto, destacando cómo las autoridades se enfrentan a la situación en Jalisco y la respuesta inmediata del Gobierno de la CDMX para asegurar la tranquilidad de los ciudadanos.