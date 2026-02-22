Mirtha Legrand a los 98: Un emotivo adiós y reencuentro con Jimena Monteverde

La Emotiva Despedida de Mirtha Legrand en su Último Programa a Pocos Días de Cumplir 99 Años

Un sábado lleno de emociones marcó la culminación de un ciclo en la televisión argentina, con Mirtha Legrand deslumbrando en su Mesaza justo antes de celebrar su 99° cumpleaños. La diva de los sábados dejó una huella imborrable en el público.

Un Encuentro Con Amigos Especiales En esta inolvidable transmisión, Mirtha estuvo rodeada de figuras como Diego Sehinkman, Martín Campilongo, Dalia Gutmann y Jorge Asís, quienes compartieron risas y recuerdos con la idolatrada conductora, añadiendo un toque especial a la velada.

El Regreso que Conmovió La emoción se intensificó con el regreso de Jimena Monteverde a La noche de Mirtha. Su partida anterior había causado tristeza en la diva, quien había expresado su deseo de contar nuevamente con la chef en su programa. Para alegría de todos, El Trece logró cuadrar las agendas y reunirlas nuevamente.

Palabras de Amor y Complicidad «Sigo a partir de hoy y para siempre. Me van a tener que esperar un ratito que termine mi vivo y vengo para acá. Por vos lo que sea,” fueron las palabras de Monteverde, manifestando su cariño y compromiso con la icónica figura de la televisión.

Ratings que Sorprendieron El programa tuvo un repunte significativo en audiencia, alcanzando 4,1 puntos, mejorando en un 1,2 puntos en comparación con la semana anterior y convirtiéndose así en lo más visto del día en El Trece.

Competencia en la Pantalla A pesar de su éxito, Mirtha Legrand no logró posicionarse en el Top Five general, quedando detrás de Masterchef Celebrity, que lideró con 4,7 puntos.

Ranking de Otros Canales Otros programas destacados de la jornada incluyeron Secretos Verdaderos en América, que alcanzó 1,3 puntos, y Implacables en Elnueve, que logró la misma cifra. En Net TV, la película Desierto de la muerte fue la más vista con 0,8 puntos.