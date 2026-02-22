Rusia lanza misiles contra Ucrania mientras Hungría amenaza con frenar sanciones de la UE

En un preocupante marco de intensificación del conflicto, Rusia ha lanzado una serie de ataques aéreos, disparando cientos de misiles y drones sobre diversas ciudades ucranianas. Esta ofensiva se produce a solo dos días del cuarto aniversario de la invasión a gran escala liderada por Vladimir Putin.

El presidente ucraniano, Volodymyr Zelenskyy, reportó que el Kremlin lanzó 297 drones y casi 50 misiles en un solo día, con un alto porcentaje de ellos derribados, mientras instaba a sus aliados a reforzar las defensas aéreas del país frente a los constantes ataques de su adversario.

El Impacto de los Ataques en la Capital y Otras Ciudades

Zelenskyy subrayó que «Moscú está invirtiendo más en ataques que en diplomacia». Los recientes bombardeos no solo han afectado a instalaciones energéticas, sino también a la infraestructura logística, incluidos los sistemas de agua y ferrocarriles. La intensificación de los ataques ha dejado sin electricidad a más de medio millón de personas en Kyiv, y ciudades como Odesa y Kharkiv también han sufrido impactos severos, en medio de una de las temperaturas más frías de los últimos años, alcanzando -22°C.

Contratiempos Diplomáticos y Tensiones Regionales

A pesar de las conversaciones mediadas por Estados Unidos en Ginebra la semana pasada, Zelenskyy destacó que no ha habido una pausa en los bombardeos rusos. En el fondo de este conflicto, el Kremlin demanda que Ucrania ceda territorios en la región del Donbas, una exigencia inaceptable para Kyiv.

La situación se complica aún más por el aumento de tensiones con países vecinos como Eslovaquia y Hungría. Budapest ha amenazado con bloquear un nuevo paquete de sanciones de la Unión Europea, mientras que Bratislava anunció la interrupción de suministros eléctricos a Ucrania.

Reacción Global y Nuevas Sanciones

Los ministros de Relaciones Exteriores de la Unión Europea se reunirán en Bruselas para discutir la 20ª ronda de sanciones contra Moscú, que se espera sea aprobada en momentos críticos, coincidiendo con el aniversario de la invasión. Las autoridades húngaras han manifestado que no apoyarán decisiones que beneficien a Ucrania hasta que se reanuden las entregas de petróleo ruso a su territorio.

Devastadoras Consecuencias Humanitarias

Los recientes ataques han cobrado vidas, con un hombre fallecido y al menos doce heridos, incluyendo a cuatro niños. Un misil destruyó una casa de dos plantas en la suburbana Sofiivska Borshchahivka, dejando a los rescatistas buscando entre los escombros. La residente Yana Terleieva describió el horror de la situación, resaltando que las áreas afectadas no albergan instalaciones militares.

Un Acto de Terrorismo en Lviv

En el oeste del país, en Lviv, un gran estallido ha sido clasificado como un acto terrorista. Una explosión a medianoche cobró la vida de un oficial de policía y dejó a otros 25 heridos. Según informes, un segundo estallido estaba dirigido a responder a las autoridades que acudieron al rescate.

Reflexiones sobre la Guerra en Ucrania

A pesar de los desafíos, Zelenskyy reafirmó que Ucrania «definitivamente no está perdiendo». Con las fuerzas ucranianas recuperando territorio en la región de Zaporizhzhia, la lucha por la independencia y la libertad sigue siendo una prioridad nacional. El Papa Leo XIV enfatizó la urgencia de la paz en Ucrania durante su discurso del domingo, instando a un cese al fuego y un diálogo constructivo para poner fin a la violencia.