Misiones traerá monos carayá rojo desde Brasil para su conservación en Argentina

La provincia de Misiones potencia su biodiversidad con una innovadora iniciativa destinada a salvar al mono carayá rojo, una especie crítica para nuestros ecosistemas que enfrenta un grave riesgo de extinción.

El Ministerio de Ecología de Misiones ha trazado un ambicioso plan para evitar la desaparición del mono carayá rojo, una especie emblemática de la selva que actualmente se encuentra en estado crítico. Esta iniciativa incluye la reintroducción de ejemplares desde Brasil, formando parte de una estrategia binacional orientada a recuperar una población que se ha visto drásticamente reducida en Argentina.

Escasez de Individuales y Desafíos Ambientales

Expertos del programa indican que en el territorio argentino sobreviven menos de 30 ejemplares adultos. Este alarmante número destaca el impacto de la destrucción del hábitat y las epidemias de fiebre amarilla que han afectado su supervivencia en las últimas décadas.

Un Estricto Protocolo Sanitario para la Reintroducción

El proyecto contempla un protocolo sanitario riguroso que asegura la salud tanto de los monos como del ecosistema en el que serán liberados. Antes de su traslado, los animales serán vacunados contra la fiebre amarilla y deberán cumplir un período de cuarentena en Brasil, seguido de otro en Argentina, ambos bajo la supervisión estricta de veterinarios.

Durante esta fase, se realizarán controles clínicos constantes para monitorear su salud y prevenir enfermedades. Es importante resaltar que los monos carayá no transmiten fiebre amarilla a los humanos, sino que son un indicativo natural de la presencia del virus en su entorno.

Parque Cruce Caballero: El Nuevo Hogar de los Monos

El Parque Provincial Cruce Caballero ha sido seleccionado como el sitio ideal para la reintroducción, dado que en el pasado albergó a esta especie pero quedó desierto a causa de epidemias. Las condiciones ambientales y la disponibilidad de recursos son óptimas para su recuperación.

Adaptación y Liberación: Un Proceso Cuidadoso

La reintroducción se llevará a cabo a través de un sistema de adaptación progresiva, permitiendo a los animales familiarizarse con su nuevo hábitat antes de regresar a la vida silvestre. En una primera fase, los ejemplares serán alojados en recintos diseñados para facilitar su adaptación.

Durante este tiempo, su dieta estará conformada por plantas nativas de la selva misionera, lo que les permitirá aprender los hábitos necesarios para sobrevivir. Un equipo de expertos monitorizará continuamente su estado y comportamiento.

Cuando los especialistas verifiquen que los monos están listos para desenvolverse de manera independiente, se procederá con una liberación gradual en su entorno natural.

La Importancia de la Especie en el Ecosistema

La restauración del mono carayá rojo es crucial no solo por su valor simbólico, sino también por su rol ecológico. Esta especie juega un papel fundamental en la dispersión de semillas y la regeneración de la selva.

Su extinción genera un desequilibrio que impacta en diversas especies y procesos naturales. Por ello, los profesionales subrayan que el éxito del proyecto dependerá no solo de la reintroducción, sino también de la protección continua de su hábitat y de políticas de conservación sostenidas.