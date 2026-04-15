Impacto de la Guerra en Irán: Efectos en la Economía Agrícola

La economista Nicolle Pisani Claro analizó en una reciente entrevista cómo la inflación, el tipo de cambio y la situación bélica en Medio Oriente repercuten directamente en el sector agropecuario argentino.

Nicolle Pisani Claro, en diálogo con Canal E, señaló que el escenario global actual está generando un impacto significativo en los insumos esenciales para el agro. El conflicto en Medio Oriente ha llevado a aumentos preocupantes en los costos, lo que representa un desafío para la producción agrícola local.

Aumento Drástico en el Precio de Fertilizantes

Uno de los principales elementos que ha sufrido un alza notable es el costo de los fertilizantes. “El precio de la urea, vital para la producción de trigo, ha crecido alrededor del 50% desde diciembre”, afirmó Pisani Claro, subrayando la gravedad de la situación para los agricultores que se preparan para la próxima campaña.

El Efecto de los Combustibles en el Agro

La situación se complica aún más con el aumento del combustible, un factor crítico que afecta a toda la cadena productiva. “Hemos visto un incremento del 20-25% en los precios del gasoil durante marzo, lo que impacta de lleno en los costos de producción”, explicó la economista.

Este aumento repercute en varios aspectos, incluidos los fletes y el transporte, así como en los costos de cosecha y siembra. Pisani Claro destacó que los productores enfrentan una dificultad estructural para ajustar precios, ya que son «tomadores de precios» en el mercado.

Impacto en la Rentabilidad del Sector

Este panorama de creciente inflación y costos elevados lleva a una reducción en los márgenes de rentabilidad. «Con mayores costos y precios fijos, los resultados de la producción se ven drásticamente afectados», advirtió Claro, resaltando la delicada situación que atraviesan los agricultores.