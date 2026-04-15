Eliminada de Gran Hermano, Lola revela: ‘Me reprimí y cuidé mis palabras’

Impactante salida de Lola Tomaszeuski de "Gran Hermano": Revelaciones y Reflexiones
La reciente eliminación de Lola Tomaszeuski de "Gran Hermano" (Telefe) ha generado gran revuelo en el mundo del entretenimiento. La joven, que compitió en un mano a mano con el polémico Brian Sarmiento, dejó claro que en esta temporada se valora la confrontación sobre la estrategia.
## Un camino rodeado de críticas y malentendidos
Perteneciente al grupo más joven de la casa, junto a Titi Tcherkaski, Juanicar, Manuel y Lolo Poggio, Lola fue rápidamente encasillada como «planta» por su estilo tranquilo y su falta de conflictos. A pesar de esta percepción, la influencer defiende su experiencia como un recorrido estratégico.
### La decisión de entrar al reality
En una entrevista reciente, Lola compartió sus motivaciones para presentarse en el programa. «Tenía muchas ganas de vivir esta experiencia y quería abrirme a nuevos públicos, más allá de los que siempre me siguen», expresó, revelando su deseo de evolucionar en su carrera.
### Estrategias invisibles
La joven, cuestionada sobre su encasillamiento como «planta», insistió en que su juego estuvo presente, aunque de una manera menos visible. «Me cuidé mucho con lo que decía, tratando de entender qué le gustaba al público. Siempre estuve atenta a las dinámicas de la casa y a cómo podrían reaccionar mis compañeros.»
## Conexiones y emociones genuinas
Uno de los momentos clave en su paso por el reality fue la emotiva despedida de Manuel y Lolo. «No me esperaba que lloraran por mi salida. Fue un momento profundamente conmovedor. En la casa, necesitabas la contención de las personas con las que tienes afinidad», recordó.
### Reflexiones sobre su relación con Manuel
Lola se refirió a su vínculo con Manuel, asegurando que no se trataba de una estrategia. «Siempre aclaramos que éramos amigos. La gente tiende a pensar lo contrario, pero había una conexión genuina», afirmó.
### La influencia del exterior
Al ser consultada sobre Zoe, la expareja de Manuel, Lola fue clara. «No la conozco, así que no puedo juzgarla. Nunca pensé que podría perjudicarme», declaró. Su enfoque se centra en disfrutar su vida y en las relaciones que construyó dentro de la casa.
## Momentos difíciles y recuerdos inolvidables
Lola compartió que uno de sus peores momentos fue al no recibir un saludo de su novio por Pascuas. «Me sentí muy mal, pero gracias al apoyo de mis compañeros pude seguir adelante», reflexionó.
### La diversión como clave
A pesar de las adversidades, la joven destacó que disfrutó cada día al máximo. «Las fiestas fueron lo mejor. La primera fiesta fue mágica y la tengo grabada en el corazón», concluyó.
## Candidatos a la final
Finalmente, la influencer se animó a compartir sus favoritos para la final: «Mis candidatos son Manu, Lolo y Zilli», aunque también admitió que su juego podría ser diferente si tuviera otra oportunidad en el programa.