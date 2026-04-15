Eliminada de Gran Hermano, Lola revela: ‘Me reprimí y cuidé mis palabras’

La reciente eliminación de Lola Tomaszeuski de "Gran Hermano" (Telefe) ha generado gran revuelo en el mundo del entretenimiento. La joven, que compitió en un mano a mano con el polémico Brian Sarmiento, dejó claro que en esta temporada se valora la confrontación sobre la estrategia.

## Un camino rodeado de críticas y malentendidos

Perteneciente al grupo más joven de la casa, junto a Titi Tcherkaski, Juanicar, Manuel y Lolo Poggio, Lola fue rápidamente encasillada como «planta» por su estilo tranquilo y su falta de conflictos. A pesar de esta percepción, la influencer defiende su experiencia como un recorrido estratégico.

### La decisión de entrar al reality

En una entrevista reciente, Lola compartió sus motivaciones para presentarse en el programa. «Tenía muchas ganas de vivir esta experiencia y quería abrirme a nuevos públicos, más allá de los que siempre me siguen», expresó, revelando su deseo de evolucionar en su carrera.

### Estrategias invisibles

La joven, cuestionada sobre su encasillamiento como «planta», insistió en que su juego estuvo presente, aunque de una manera menos visible. «Me cuidé mucho con lo que decía, tratando de entender qué le gustaba al público. Siempre estuve atenta a las dinámicas de la casa y a cómo podrían reaccionar mis compañeros.»