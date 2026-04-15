Karina Milei impulsa su plan 2027: promesas a gobernadores, boleta única y calendario unificado

La hermana del Presidente retoma la iniciativa política de cara a las elecciones del 2027, a pesar de la creciente inflación y la incertidumbre política que vive el Gobierno.

Karina Milei Al Frente del Operativo 2027

En un ambiente desafiante para el oficialismo, Karina Milei, secretaria general de Presidencia, ha renovado esfuerzos para asegurar la reelección de Javier y Karina Milei. Este martes, presidió una importante reunión con gobernadores aliados en la Casa Rosada, al tiempo que el Gobierno enfrenta su mayor crisis política desde las elecciones.

Una Mesa de Diálogo con Gobernadores Aliados

Los mandatarios Rogelio Frigerio (Entre Ríos) y Alfredo Cornejo (Mendoza) marcaron su presencia en la reunión. Este encuentro no solo se limitó a gestionar la transferencia de rutas nacionales, sino que también sirvió como plataforma para afianzar las bases políticas de cara a los próximos comicios, enviando un mensaje claro a otros gobernadores provinciales.

Un Apoyo Cuestionado pero Necesario

Acompañada por su principal colaborador, Eduardo “Lule” Menem, y el ministro del Interior, Diego Santilli, Karina abordó la necesidad de mantener el respaldo nacional sin intervenir en las elecciones locales, ajustándose a un contexto político menos seguro que en el pasado.

Desafíos Internos en el Gabinete

Durante la reunión, se discutieron tensos puntos sobre cómo gestionar la relación con los gobernadores, en medio de crecientes diferencias en la mesa de negociaciones del gabinete. Esta situación refleja la lucha interna del oficialismo, donde diferentes agendas y prioridades están cada vez más a la vista.

La Presión de la Inflación en el Debate Político

Con una inflación que ha seguido en aumento durante diez meses, el respaldo de los gobernadores se ha vuelto más crucial. Algunos mandatarios, después de acompañar a Milei en eventos como la conferencia de Amcham, han comenzado a expresar sus dudas sobre el rumbo económico del Gobierno.

Mirando Hacia el Futuro: Reformas Políticas en Agenda

En la Casa Rosada también se está desarrollando un proyecto de reforma política que incluiría la posibilidad de implementar una boleta única y la eliminación de las primarias abiertas, simultáneas y obligatorias (PASO). Estas reformas tienen como objetivo simplificar el proceso electoral y optimizar los recursos.

Desafíos para la Implementación de Reformas

Si bien estas ideas intentan ofrecer un camino claro, gobernadores como Cornejo han manifestado sus dudas, dado que las PASO han sido históricamente vistas como una herramienta para mantener el orden en la oposición.

Inversiones y Apoyo a las Provincias

En un intento por fortalecer la relación con gobernadores aliados, el Ejecutivo ha destinado recursos para ayudar a aquellas provincias enfrentadas a problemas financieros. Esta estrategia incluye transferencias extraordinarias y la atención de pagos atrasados, lo que podría ayudar a generar un clima más favorable de cara a las próximas elecciones.

Colaboración en Tiempos de Crisis

Por ejemplo, Chaco, bajo la gestión de Leandro Zdero, ha recibido iniciativas significativas por parte del Gobierno, lo que demuestra que el oficialismo está intentando mantener la sinergia con sus aliados en un marco de tensión económica.