Rakuten Incorpora Pagos con XRP para 44 Millones de Usuarios

La gigante japonesa Rakuten da un gran paso en el mundo digital al integrar pagos con la criptomoneda XRP, permitiendo a millones de clientes disfrutar de nuevas formas de transacción.

Desde el 14 de abril de 2026, Rakuten Pay y Rakuten Wallet han comenzado a soportar operaciones con XRP, la criptomoneda de Ripple, un avance significativo para el comercio electrónico en Japón.

Integración Transformadora para los Usuarios

La medida da acceso a 44 millones de usuarios en Japón, quienes podrán utilizar XRP para realizar compras en más de cinco millones de comercios afines, aumentando la accesibilidad de las criptomonedas en la vida cotidiana.

Fidelización y Cripto: Una Nueva Alianza

Esta integración no solo facilita transacciones, sino que también conecta el sistema de fidelización de Rakuten, que cuenta con más de 3 billones de puntos valorados en unos u$s23.000 millones, con el ecosistema blockchain. Los usuarios podrán transformar sus Rakuten Points en criptomonedas, ampliando así el uso de XRP en el país.

Un Paso Adelante en la Adopción de Criptomonedas

Japón se destaca como uno de los países más receptivos a las criptomonedas en Asia y la decisión de Rakuten es un claro indicio de la intención de aumentar el volumen de transacciones diarias con XRP.

Eficiencia y Seguridad en Transacciones

Rakuten está trabajando para demostrar la eficiencia de XRP, que se caracteriza por transacciones de bajo costo y alta velocidad. Esto se alinea con las políticas de digitalización económica del regulador financiero japonés (FSA), garantizando así un entorno seguro y transparente para los usuarios.

El Futuro de Rakuten en el Ámbito Digital

Conocida como el «Amazon de Japón», Rakuten ha estado explorando las criptomonedas como parte de su estrategia de innovación. Esta actualización refuerza su posición como líder en el sector, brindando una experiencia fluida que combina puntos de fidelización, dinero digital y activos criptográficos.