Dueño de agencia acusado de estafa; miles de pasajeros quedan sin vuelos.

Los sueños de vacaciones de numerosos argentinos se han vuelto pesadillas tras la clausura de Traveling Turismo, una agencia que prometía viajes all inclusive a destinos de ensueño. Muchos se encontraron en el aeropuerto sin rumbo tras una serie de engaños por parte de la empresa.

Desde el 16 de febrero, una treintena de viajeros irrumpió en el aeropuerto de Ezeiza emocionada por iniciar su aventura europea. Sin embargo, durante el check-in, descubrieron que el servicio ofrecido por *Traveling Turismo* había sido modificado abruptamente, convirtiéndose en media pensión. Lo que parecía ser un coordinador resultó ser Diego Navarro, el dueño de la agencia, que prometió reembolsarles. Pero eso fue solo el inicio de una cadena de incumplimientos.

El Colapso de una Agencia de Viajes

Con el tiempo, Navarro detuvo toda comunicación con sus clientes mientras continuaba vendiendo vuelos bajo el nombre *New Road*. A medida que los reclamos se acumulaban, el local en la calle *Florida al 800* cerró sus puertas, dejando a miles de clientes varados. Según los damnificados, el número de afectados puede llegar a los 1000.

Historias de Afectados y la Confianza Perdida

Giuliana, una de las usuarias afectadas, cuenta cómo confió en la agencia tras un viaje exitoso a Brasil en 2024. Al regresar, decidió contratar dos paquetes más para 2026. Sin embargo, cuando buscó información sobre su próximo viaje, se enteró que la empresa había cerrado. “Cuando contacté a exempleados, me dijeron que Navarro había desaparecido”, explicó, mientras compartía su angustia en un grupo de WhatsApp con 396 miembros.

Pagos Perdidos y Expectativas Rotos

Entre los damnificados, varios pagaron sumas significativas. Giuliana, por ejemplo, abonó $340,000 por persona a través de transferencias bancarias. Por otra parte, Giannina relató haber pagado en efectivo cuatro paquetes a Punta Cana por un total de US$900 cada uno. «Cuando fui a la agencia, vi que había denuncias sobre estafas. Nadie esperaba esto”, expresó Giannina, quien se encuentra asesorada por abogados en busca de justicia.

Acciones Legales en Proceso

Las denuncias han comenzado a acumularse. Giannina y otros afectados han presentado quejas ante Defensa del Consumidor y la Fiscalía Criminal. Aunque algunos viajaron con confianza en el pasado, ahora enfrentan la dura realidad de haber sido engañados. Andrea Galarza, otra perjudicada, relató cómo le cambiaron las condiciones de su paquete a Aruba. “La cuestión es que el paquete era demasiado bueno para ser verdad”, reflexionó Andrea, quien había disfrutado de viajes anteriores con la empresa.

El escándalo de *Traveling Turismo* ha dejado un impacto significativo en el sector del turismo y en la fe de muchos en las agencias de viajes. Con un panorama incierto para los afectados, las autoridades deberán actuar con firmeza para aclarar esta situación y ofrecer la protección que merecen los consumidores.