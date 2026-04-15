Rechazan por segunda vez la prohibición de redes sociales para menores de 16 años

Los parlamentarios han vuelto a decir «no» a la iniciativa que pretendía prohibir el acceso a las redes sociales a menores de 16 años, mientras el primer ministro exige acciones más contundentes para garantizar la seguridad en internet.

Un nuevo revés en la Cámara de los Comunes

En una votación reciente, los miembros de la Cámara de los Comunes se opusieron a una enmienda del Parlamento que proponía establecer un límite de edad para el uso de plataformas de redes sociales. La decisión se tomó en el marco del debate sobre el proyecto de ley para el bienestar infantil y las escuelas, donde padres y grupos de defensa han expresado su preocupación urgente por los peligros en línea. Con un resultado de 256 votos en contra y 150 a favor, la mayoría se unió al gobierno en su estrategia para abordar los riesgos asociados a estas aplicaciones.

Consultas gubernamentales sobre restricciones de edad

A pesar de este rechazo, los parlamentarios aprobaron una enmienda del Partido Laborista que otorga al gobierno más poderes para implementar restricciones de edad tras completar su consulta, que finalizará el próximo mes. Olivia Bailey, ministra de educación infantil, argumentó que este enfoque más amplio permitirá abarcar un rango más variado de servicios y características, cumpliendo así con las expectativas de una respuesta más integral.

Críticas y demandas de acción

La secretaria de educación en la sombra, Laura Trott, reafirmó su compromiso de luchar por una prohibición frente al proyecto de ley actual. La consulta no solo busca elevar el límite de edad de 13 a 16 años, sino también abordar la naturaleza adictiva de las plataformas de redes sociales, considerando la limitación de funciones como el desplazamiento infinito.

Presión sobre las plataformas de redes sociales

Mientras tanto, Keir Starmer se prepara para reunirse con altos directivos de empresas de redes sociales como TikTok, X, Instagram, y Meta, exigiendo medidas más rápidas para mejorar la seguridad en internet. Antes de este encuentro, Starmer subrayó que los padres esperan acciones concretas y rápidas para proteger a sus hijos en el entorno digital.

El clamor de los padres afectados

En un acto emotivo, padres de menores que perdieron la vida en situaciones relacionadas con el uso de redes sociales entregaron una carta al primer ministro solicitando restricciones más severas. Esther Ghey, madre de la adolescente Brianna Ghey, advirtió sobre la adicción que generan las redes sociales y urgió al gobierno a actuar sin dilaciones. “Los jóvenes están perdiendo sus vidas, y es fundamental que se establezcan límites en la red”, indicó.

Stuart Stephens, cuyo hijo Olly fue asesinado a los 13 años, también se unió al llamado por mayor responsabilidad de las plataformas digitales. Expresó que los menores no tienen la madurez suficiente para manejar el uso de redes sociales y que se necesitan medidas claras para protegerlos.

En una nota esperanzadora, Louise Gibson, cuya familia enfrenta la pérdida de su hijo de 11 años, destacó la importancia de establecer restricciones que faciliten el trabajo de los padres en la supervisión de sus hijos en línea.

Demandas legales contra plataformas digitales

Ellen Roome, quien ha sido afectada por la trágica pérdida de su hijo Jools, se pronunció sobre la necesidad de que el gobierno tome una postura firme. Junto con otros padres que enfrentan situaciones similares, están en proceso de demandar a TikTok, argumentando que estas plataformas han fallado en su deber de cuidar a los más jóvenes.

Roome señaló que es vital que el gobierno actúe con decisión y que esta reunión en Downing Street no sea solo una distracción de los problemas reales que enfrenta la juventud en la actualidad.