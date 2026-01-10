Monkeys Spotted Roaming the Streets of St. Louis, Missouri

Los residentes de St. Louis, Missouri, se encontraron esta semana con una escena insólita: monos errantes por las calles de su barrio, evocando momentos de la película "Jumanji". La situación ha generado tanto asombro como preocupación entre la comunidad local.

Un grupo de monos fue avistado el pasado viernes en el norte de St. Louis. Justen Hauser, jefe de la oficina de salud ambiental del departamento de salud de la ciudad, confirmó que se han recibido reportes sobre múltiples primates sueltos en las cercanías del Parque O’Fallon, aunque no se ha determinado el número exacto.

Los Esfuerzos de Captura

Hauser indicó que “estamos tratando de identificar dónde podrían estar ocultos o buscando alimento. Colaboramos con agencias especializadas que tienen la capacitación y los recursos necesarios para atrapar a estos animales de manera segura”. Una vez capturados, los monos serán trasladados a un centro adecuado para el cuidado de especies exóticas.

Primera Ocurrencia en la Ciudad

El funcionario comunicó a un medio local que «es la primera vez que enfrentamos una situación relacionada con monos en St. Louis». Aunque se desconoce el origen de estos primates, el zoológico de St. Louis ha identificado a los animales como monos vervet.

Características de los Monos Vervet

Los monos vervet son pequeños primates de rostro negro, comunes en el este de África. Según la African Wildlife Foundation, presentan un pelaje que varía entre verde olivo y gris plateado. Su comportamiento suele generar conflictos con las comunidades humanas, ya que son conocidos por robar alimentos y arruinar cultivos, lo que ha llevado a su caza en diversas regiones.

Controversia sobre la Tenencia de Mascotas Exóticas

Existen preocupaciones respecto al comercio de monos como mascotas en Estados Unidos. Un caso notable es el de Gizmo, un vervet que fue vendido ilegalmente tras ser separado de su madre. Gizmo vivió en cautiverio, pero su comportamiento agresivo llevó a su dueño a entregarlo a un santuario. Este incidente motivó que se propusiera una nueva ley, el Captive Primate Safety Act, que busca restringir la importación y venta de primates en el país.

Precauciones para los Residentes

Las autoridades han recordado que tener animales exóticos, incluidos primates, está prohibido en St. Louis. «Es esencial que los residentes no se acerquen a estos monos ni intenten atraparlos», advirtió Hauser. «Son animales inteligentes y sociales, pero pueden volverse impredecibles o agresivos si se sienten amenazados. Si alguien los ve, debe llamar al 314-657-1500 para que podamos rastrear su ubicación», concluyó.