Diciembre en CABA: Inflación se dispara al 2,7%

Durante diciembre de 2025, la inflación en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA) marcó un incremento del 2,7%, cerrando el año con un total acumulado de 31%. Este aumento implica un crecimiento del 0,3% respecto a noviembre pasado, que había registrado un 2,4%.

A pesar del panorama inflacionario, los precios de alimentos y bebidas mostraron una ligera baja del 0,5% en la primera semana de enero.

En términos interanuales, el índice se situó en un 31,8%, lo que representa una disminución de 0,8 puntos porcentuales en comparación con el mes anterior, según la Dirección de Estadísticas y Censos de la Ciudad de Buenos Aires. Notablemente, la inflación en los alimentos fue más baja que el índice general, con un incremento del 2,4%.

Aumento en el Transporte: El Mayor Impacto

El aumento registrado en diciembre del Índice de Precios al Consumidor (IPCBA) se debe principalmente a incrementos en varias categorías que, en conjunto, aportaron 1,91 puntos porcentuales al índice general:

– El transporte lideró las subas con un incremento del 5,5%, contribuyendo con 0,59 puntos al IPCBA. Las actualizaciones en precios de combustibles y boletos de colectivo urbano fueron las principales causas.

– Restaurantes y hoteles observaron un aumento del 4,3%, con una contribución de 0,48 puntos, gracias a la subida en los precios de alimentos servidos en estos lugares.

– Los precios de alimentos y bebidas no alcohólicas aumentaron en promedio un 2,4%, con una incidencia de 0,42 puntos. Dentro de esta categoría, las carnes y derivados, así como el pan y las frutas, fueron los que más aumentaron.

Por otro lado, la caída en los precios de verduras, tubérculos y legumbres (-5,9%) ayudó a mitigar los efectos de esta división. En cuanto a la categoría de Vivienda, el aumento fue del 2,1%, impactado por ajustes en alquileres y gastos comunes.

Las otras divisiones tuvieron un impacto positivo, aunque menor en el índice general, a excepción de recreación y cultura, que presentó una caída del 0,7% debido a bajas en paquetes turísticos.

En el ámbito interanual, las divisiones de «Vivienda», «Alimentos y bebidas no alcohólicas», «Restaurantes y hoteles» y «Transporte» fueron fundamentales, explicando el 61,5% del aumento de precios minoristas.

Bienes y Servicios: Desigualdades en el Aumento

En diciembre, los precios de Bienes subieron un 2,5%, inferior al 2,7% de Servicios.

El aumento en los precios de Bienes se atribuyó a la subida de alimentos (especialmente carnes y frutas), combustibles y lubricantes. Por su parte, el aumento en los Servicios se debió principalmente a los precios en restaurantes, alquileres y gastos comunes.

Interanualmente, los Bienes subieron hasta un 25,1%, mientras que los Servicios presentaron una disminución en su ritmo, alcanzando el 36,1%.

Inflación Núcleo y Precios Regulados

La inflación núcleo, medida por el componente «Resto IPCBA», mostró un incremento del 2,8% mensual y un 33,6% interanual. Por otro lado, los precios regulados (como los de educación y combustibles) avanzaron un 3,2% en el mes y 30,7% en el año.

Fuente: IDECBA

Los productos estacionales sufrieron una disminución del 0,5% en comparación con noviembre, debido a la baja en precios de paquetes turísticos y verduras.