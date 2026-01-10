UE-Mercosur: Claves del acuerdo que impulsa a los ‘tractores de punta’ en Europa

El Acuerdo UE-Mercosur a un Paso: La Resistencia del Campo Europeo se Intensifica

Después de 25 años de negociaciones, el pacto entre la Unión Europea y el Mercosur se acerca a su firma, pero las protestas campesinas en Francia e Irlanda plantean un escenario de tensión social inminente.

Un Acuerdo de Magnitudes Globales

El acuerdo entre la Unión Europea y Mercosur, que une a Argentina, Brasil, Uruguay y Paraguay, avanza hacia su formalización. Este tratado, uno de los más significativos del mundo, engloba casi el 25% del PBI global y un mercado potencial de 780 millones de personas. La inminente ratificación ha desatado manifestaciones en Europa, donde los agricultores muestran su descontento ante las implicancias que tendría para su sector.

Impacto en el Comercio Bilateral

Según un estudio de la consultora LLYC, la implementación del acuerdo podría impulsar el intercambio comercial en un 40%. En 2024, el comercio entre ambas regiones ya alcanzó más de 111.000 millones de euros, lo que subraya la relevancia de esta relación. La Unión Europea se interesa principalmente en productos agrícolas, minerales y papel, mientras que Mercosur exporta maquinaria y productos químicos.

Protestas en Francia e Irlanda

Con la firma programada para el 17 de enero en Paraguay, las calles de Francia e Irlanda se inundan de tractores y pancartas. Los agricultores franceses, organizados por la Coordinación Rural, argumentan que el tratado amenazaría su soberanía alimentaria. En Irlanda, miles protestaron en Athlone, demandando el rechazo del acuerdo, destacando la preocupación por la entrada de carne sudamericana a precios competitivos.

Desafíos en la Implementación

El acuerdo busca reducir más del 90% de los aranceles entre ambas regiones, lo que podría beneficiar a la agroindustria del Mercosur con un acceso preferencial a los mercados europeos. Sin embargo, las exigencias ambientales y de cumplimiento normativo podrían generar complicaciones para las empresas del bloque. Los estándares europeos en materia de sostenibilidad y derechos laborales son significativamente más estrictos.

Las Nuevas Oportunidades y Desafíos

Desde la perspectiva de Europa, se prevé que las empresas puedan ahorrar hasta 4.000 millones de euros en aranceles anuales, propiciando un marco normativo más predecible. La posibilidad de duplicar la inversión extranjera directa en la región representa otra ventaja potencial del tratado. Sin embargo, la competencia desleal con productos más baratos y normas más laxas del Mercosur ya genera preocupación en sectores locales como el textil y la metalmecánica.

El Futuro del Acuerdo en Mano de la Ratificación

El proceso de ratificación plantea un desafío crucial para el acuerdo. Países como Francia y Polonia han manifestado su oposición, y se estudia la creación de un Acuerdo Interino que permita avanzar hasta 2026, con la aprobación del Parlamento Europeo. En Sudamérica, la falta de una autoridad supranacional significa que cada país deberá ratificar individualmente, lo que representa un riesgo significativo para la efectividad del tratado.

La tensión entre la diplomacia y la resistencia de los agricultores mantiene en vilo la posibilidad de una apertura comercial que podría redefinir el futuro económico de ambos bloques.