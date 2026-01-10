Obligaciones Negociables Recomendadas por Expertos para 2026

A medida que el 2025 llegó a su fin, el mercado argentino se destacó por su volatilidad extrema. Sin embargo, un activo logró mantenerse firme: las Obligaciones Negociables (ON), que se posicionaron como la opción preferida entre los inversores.

La Estabilidad en Tiempos Difíciles

En un entorno de continuas fluctuaciones de precios, las Obligaciones Negociables se convirtieron en el refugio elegido por numerosos ahorristas. Estas son básicamente instrumentos que representan deuda emitida por empresas que buscan financiamiento. Para los inversores, se presentan como un préstamo a una empresa a cambio de una promesa de retorno de capital y intereses.

Como lo describe Balanz, «se trata de un activo de renta fija que garantiza un repago futuro, ofreciendo alta certeza en la rentabilidad y en los plazos de pago».

Un Año Exitoso para las Empresas Emitentes

Según José Bano, analista de mercado, las ON se convirtieron en uno de los activos favoritos de los argentinos. A diferencia de otros instrumentos que sufrieron fluctuaciones dramáticas, estas obligaciones mantuvieron una volatilidad mínima, convirtiéndose en una opción sólida y confiable.

Esta estabilidad atrajo tanto a pequeños ahorristas como a grandes fondos de inversión. Inversores estaban buscando alternativas en medio de la incertidumbre económica, mientras las empresas aprovechaban para emitir deuda en condiciones favorables.

Cómo Invertir en Obligaciones Negociables

El economista Eric Paniagua señala que las ON son comparables a bonos soberanos, pero emitidos por empresas. Bajo este contexto, son ideales para aquellos que preferirían una rentabilidad prefijada y desean evitar la volatilidad. La clave de su éxito radica en la relación riesgo-beneficio, manteniendo tasas atractivas en el exigente mercado argentino.

Análisis del Rendimiento Actual

Con el cierre de un 2025 ajetreado, las tasas de retorno han experimentado una notable compresión. Damián Vlassich, líder de estrategias en inversión, destaca que ha habido una notable reducción en los retornos, especialmente en créditos que no son de primera categoría. Sin embargo, aún hay oportunidades atractivas para los inversores conservadores que estén dispuestos a buscar.

Consejos para Invertir en Obligaciones Negociables

Invertir en ON exige un análisis integral. Emilio Botto, de Mills Capital Group, aconseja considerar la solidez del emisor, la estructura del instrumento y la liquidez en el mercado secundario. Además, la cuestión fiscal juega un papel crucial en el rendimiento neto de la inversión.

Todo Sobre El Impacto Impositivo

El tratamiento fiscal de las ON puede influir en la rentabilidad neta, por lo que los inversores deben estar informados sobre cómo las retenciones y exenciones pueden variar el rendimiento de sus activos.

Conclusiones y Perspectivas Futuras

El mercado de 2026 estará marcado por la selectividad y el buen conocimiento de los instrumentos disponibles. Las Obligaciones Negociables se presentan como una herramienta poderosa para proteger el capital, garantizando flujos de fondos con mayor seguridad que otras inversiones en períodos de inestabilidad. Sin embargo, un análisis exhaustivo es fundamental para maximizar las oportunidades y minimizar riesgos.