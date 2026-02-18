Monotributo: Plazo para pagar la cuota de febrero 2026 tras la recategorización

Todo lo que debes saber sobre el nuevo pago de monotributo: fechas y montos actualizados

Los monotributistas argentinos ya se preparan para el primer pago tras la recategorización que se implementó en febrero de 2026. Descubre aquí lo que necesitas saber sobre las nuevas tarifas y cómo afectan a tu bolsillo.

Próximos plazos y ajustes en las cuotas

El primer pago, correspondiente a la nueva categoría, debe realizarse antes del 20 de febrero. Este monto incluye ajustes por inflación y está sujeto a las modificaciones establecidas por la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA).

Nuevas escalas y montos a abonar

Las nuevas escalas entraron en vigor a principios de febrero y se alinearon con el Índice de Precios al Consumidor (IPC). Las cuotas abarcan impuestos integrados, aportes jubilatorios y obras sociales, y permanecerán vigentes hasta julio de 2026.

Topes de ingresos brutos anuales

Con el último ajuste, la categoría A tiene un nuevo límite de $10.277.988,13 en ingresos anuales, mientras que la categoría K, la más alta, ahora es de $108.357.084,05. El resto de las categorías también experimentó aumentos proporcionales a la inflación acumulada en el último semestre.

Es fundamental que aquellos que hayan tenido cambios en ingresos, alquileres, superficie del local o consumo de energía actualicen su información con clave fiscal, ya que de no hacerlo, seguirán en la categoría vigente.

Detalles del primer pago tras la recategorización

El primer impacto se verá en el primer pago después de la recategorización. Según la nueva estructura, la cuota total para la categoría A se sitúa en $42.386,74 mensuales; la categoría B alcanza $48.250,78 y la C se eleva a $56.501,85 en locaciones y servicios. Las categorías intermedias superan los $100.000, llegando hasta $197.108,23 en la categoría G.

En los niveles más altos, la categoría H tiene un pago mensual de $447.346,93, la I de $824.802,26 y la J de $999.007,65. Para la K, el total asciende a $1.381.687,90.

Cuotas para la venta de productos

Para aquellos inscriptos en la venta de bienes muebles, las cuotas son más bajas: $42.386,74 en la categoría A y $600.879,51 para la categoría K, según la oficialidad de los nuevos montos.

Afectados por los cambios

Alrededor de 3,5 millones de monotributistas se verán impactados por estas modificaciones. Los nuevos valores regirán desde febrero hasta julio de 2026, a menos que las circunstancias fiscales requieran una nueva recategorización.