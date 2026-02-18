Samid regresa de Punta del Este y critica a Kicillof: ‘No me hicieron caso’

Alberto Samid Regresa a Buenos Aires en un Vuelo Sanitario Tras Problemas de Salud

El empresario Alberto Samid fue trasladado desde Punta del Este a Buenos Aires en un avión médico, después de ser internado por una serie de complicaciones de salud. Su dura crítica a las autoridades locales fue parte de la polémica.

Este martes 17, Samid fue llevado desde el Sanatorio Cantegril, donde había estado siendo tratado por una infección urinaria que resultó en la detección de un virus en su sangre. Antes de embarcar, el conocido «Rey de la carne» no dudó en hacer declaraciones contundentes contra el gobernador de la Provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, así como contra la Secretaría de Turismo por la falta de apoyo en su operación de traslado.

La Llamada que Marcó la Diferencia

Por la mañana se conocía la situación de Samid, quien junto a su esposa pidió asistencia para conseguir un avión sanitario que lo transportara de vuelta a su país. La ayuda finalmente llegó de la mano del ministro de Salud de la provincia, quien confirmó en sus redes que habían podido coordinar el vuelo. “Ya hablé por teléfono con Alberto. Él es paciente de una prepaga e intermediamos para que puedan traerlo a Buenos Aires en un vuelo sanitario y recuperarse más cerca de su casa. Fuerza!”, escribió.

Un Urgente Traslado

Antes de embarcar, Samid expresó sus preocupaciones sobre su estado de salud: “Estoy estable, pero sigo con el virus adentro. Necesito saber qué es lo que tengo”. La urgencia por recibir un diagnóstico adecuado lo llevó a optar por el regreso a Argentina, donde espera obtener un tratamiento más efectivo.

Críticas a la Inacción Gubernamental

Samid no escatimó en críticas hacia las autoridades por no brindar el apoyo que, según él, debería haber sido inmediato: “Me tenía que rajar rápido para allá y me volví loco para que venga un avión. ¿Para qué tenemos la Secretaría de Turismo si no es para ayudar?”, cuestionó. Su descontento se centró en la falta de respuesta que recibió, lo que lo llevó a reflexionar sobre la atención que podrían recibir otros ciudadanos que no cuentan con su notoriedad.

Finalmente en Buenos Aires

Después de varias horas de espera, se concretó el traslado sanitario de Samid, quien llegó en ambulancia al aeropuerto de Laguna del Sauce y luego voló hacia Buenos Aires. A pesar de las quejas sobre las demoras que sufrió, destacó la atención médica que recibió en Uruguay y reiteró la importancia de su pronta llegada al país para continuar con los estudios y tratamiento necesarios.