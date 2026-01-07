Moreno Ocampo: ‘La acción de Trump es un crimen de agresión’

El exfiscal de la Corte Penal Internacional, Luis Moreno Ocampo, afirmó el lunes que la intervención de Estados Unidos en Venezuela, liderada por Donald Trump, constituye un "crimen de agresión". Sus declaraciones resaltan la gravedad de este acto en el contexto internacional.

Un Crimen Grave Según la Historia

Moreno Ocampo comparó las acciones de Trump con las de líderes autoritarios, afirmando que “lo que hizo Trump es un crimen de agresión, el más grave según los juicios de Núremberg”. Subrayó que este tipo de crimen, que se refiere específicamente a la invasión de otro país, es el más serio porque produce muertes y conflictos armados.

Más Allá de Venezuela

El exfiscal sostuvo que este asunto trasciende las fronteras venezolanas, advirtiendo que “América Latina ha sido una región en paz” desde hace varias décadas. La intervención estadounidense, según él, introduce el espectro de la guerra en la región, desencadenando tensiones políticas y militares entre países con distintas ideologías.

El Contexto Regional

Moreno Ocampo enfatizó que este tipo de intervención podría llevar a un aumento de conflictos en América Latina y lamentó que, a pesar de las condenas de varios países de la región, no se hayan tomado acciones efectivas para detener a Maduro, a quien calificó de dictador carente de legitimidad democrática.

Investigaciones Internacionales Contra Maduro

El abogado argentino mencionó que Nicolás Maduro está actualmente bajo investigación por la Corte Penal Internacional debido a crímenes contra su propia población. Sin embargo, cuestionó la falta de acción internacional concreta en su contra.

Las Consecuencias de Ignorar la Ley

Moreno Ocampo argumentó que la invasión militar no es la solución, y resaltó que se requiere un enfoque legal y diplomático para abordar la situación. “Trump propone desmantelar la ley”, advirtió, sugiriendo que este camino podría llevar a un futuro incierto y problemático para la humanidad.

Reflexionando Sobre el Futuro

Para concluir, se expresó sobre el poder y la responsabilidad de los líderes: “El poder absoluto eventualmente cae”. Además, instó a las generaciones más jóvenes a ser conscientes de los peligros de resolver conflictos a través de la guerra, recordando las palabras de Albert Einstein sobre las implicaciones catastróficas de futuros conflictos bélicos.