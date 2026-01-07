ANSES lanza a Tina, su asistente virtual: trámites y consultas que puedes hacer en línea

La ANSES lanza «Tina», un asistente virtual que transforma la manera en que los ciudadanos interactúan con el organismo, brindando respuestas rápidas y accesibles las 24 horas.

¿Qué es «Tina»? Una Nueva Herramienta al Servicio del Ciudadano

El Ministerio de Capital Humano ha implementado un innovador asistente virtual llamado «Tina» en el sitio oficial de ANSES. Esta herramienta está diseñada para ofrecer consultas sobre trámites, prestaciones y servicios de manera online, permitiendo un acceso fácil y constante a la información necesaria.

¿Qué Información Proporciona «Tina»?

«Tina» permite a los usuarios acceder a información crucial sobre:

Jubilaciones y pensiones

Asignaciones familiares y AUH

Créditos disponibles

Fechas de cobro y turnos

Constancia de CUIL

Estado de trámites y requisitos

Múltiples Funciones para Facilitar tu Experiencia

Esta plataforma no solo responde preguntas sobre ANSES, sino que también redirige al usuario a otros organismos gubernamentales cuando la consulta excede su capacidad, centralizando la atención y agilizando la búsqueda de respuestas oficiales.

Acceso Rápido y Sencillo a «Tina»

El acceso al asistente es sencillo: solo debes visitar el sitio web de ANSES y hacer clic en el avatar de «Tina», situado en la esquina inferior derecha de la pantalla. Desde ahí, puedes escribir tu consulta o elegir una de las opciones sugeridas.

Disponibilidad y Soporte Continuo

«Tina» está accesible todos los días del año, durante las 24 horas, garantizando que los ciudadanos siempre puedan obtener la información que necesiten, sin importar el momento del día.

¿Sustituye a la Atención Presencial?

No. Este asistente virtual sirve como un complemento para mejorar la atención digital y no reemplaza la atención presencial que ANSES ofrece a sus usuarios. Es un canal adicional para facilitar el acceso a la información.