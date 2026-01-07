Tormenta en Villa Dolores: Árboles Caídos y Calles Inundadas

Un intenso temporal de agua y viento se desató en Villa Dolores, en el oeste de Córdoba, dejando un panorama de caos y desolación.

Las ráfagas violentas y la lluvia torrencial desataron una serie de problemas en la ciudad. Se reportaron caídas de árboles y postes, junto con calles completamente anegadas, lo que complicó la circulación y la vida cotidiana de los vecinos.

Impacto en Traslasierra

El vendaval, que comenzó minutos después de las 21, no solo afectó a Villa Dolores, sino que también azotó otras localidades de Traslasierra. La interrupción del servicio eléctrico se hizo sentir en diversos puntos de la ciudad, dejando a muchas familias a oscuras.

Sitios críticos

Los barrios que más padecieron el impacto del temporal fueron San Pablo, Colón y el centro de la ciudad. En la emblemática Plaza Mitre, se registraron numerosos árboles derribados debido a las violentas ráfagas, lo que aumentó la preocupación entre los habitantes.

Situación en Punilla

En la región de Punilla, el clima severo trajo consigo granizo en diversos tramos de la ruta nacional 38, afectando particularmente a la localidad de Molinari, donde los daños fueron evidentes.

Estado de cosas en la ciudad capital

A diferencia de Villa Dolores, la ciudad de Córdoba capital resistió el embate del temporal con menos complicaciones. Sin embargo, se reportaron cortes de luz en algunos barrios, como Villa Cabrera, donde los residentes experimentaron interrupciones en el servicio alrededor de las 2 de la madrugada.

Alerta meteorológica vigente

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) y el Observatorio Hidrometeorológico de Córdoba (OHMC) habían emitido una alerta desde la tarde del martes 6 de enero, pronosticando tormentas severas en varias áreas de la provincia. Este aviso incluía la posibilidad de intensas precipitaciones, ráfagas de viento fuerte, granizo y actividad eléctrica.

Hasta el momento, no se han reportado evacuados, según declaraciones de fuentes locales. Sin embargo, la comunidad permanece alerta ante la posibilidad de nuevas inclemencias climáticas.