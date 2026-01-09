Moria Casán comenta la reacción de Flor Vigna ante la nueva infidelidad de Luciano Castro: “No logra soltar”

La tensión entre la música y el drama amoroso se intensifica. Flor Vigna lanza un nuevo tema mientras las repercusiones de la infidelidad de Luciano Castro desafían su presente emocional.

En un episodio reciente de La Mañana con Moria por eltrece, Moria Casán no se contuvo al analizar la situación actual de Flor Vigna. La bailarina y cantante ha capturado la atención del público tras usar la viral frase “oye guapa” en su nuevo sencillo, que coincide con los escándalos que rodean a su expareja, el actor Luciano Castro.

El Escándalo y la Reacción de Moria Casán

Moria, conocida por su estilo directo, expresó su deseo de que Flor alcance el éxito que busca, elogiando su esfuerzo y habilidades como bailarina. “Es una animal”, declaró, haciendo hincapié en su talento. Sin embargo, lanzó una crítica constructiva sobre su carrera musical, señalando que “en el canto le falta pegar un éxito”. Vigna ha demostrado un compromiso enorme con su autogestión en la industria musical, lo que, según Moria, es sumamente valioso.

Un Análisis Controversial

Con su estilo habitual, Moria también ofreció una visión audaz sobre la relación pasada entre Vigna y Castro, sugiriendo que la cantante aún está emocionalmente ligada a su ex. “Creo que ella se quedó enganchada”, afirmó, recordando las comparaciones que Flor hizo entre Castro y su anterior pareja, Nico Occhiato. Este análisis provocó un intenso debate entre los presentes y en las redes sociales sobre lo complicado que es superar relaciones públicas y apasionadas.

La Respuesta Musical de Flor Vigna

Concediendo a los rumores de infidelidad, Flor Vigna emitió un mensaje claro con su nuevo tema, destilando ironía mientras alude a su pasado con Castro. En Instagram, comenzó su reel con: “Oye guapa, que la vara nunca esté baja”, una referencia humorística a los audios que han circulado, en los que Castro se dirigía a otra mujer.

Reflexiones sobre Amor y Aprendizaje

En sus letras, Flor no teme mostrar su vulnerabilidad. “Fui de las que bajó la vara y se tapó los ojos”, confesó, sugiriendo que ha crecido a través de estas experiencias. Además, lanzó un mensaje poderoso a su comunidad: “Elegimos vínculos que sumen, nada de salvarle la vida a manipuladores”.

La Farándula como Escenario

El mundo del espectáculo sigue siendo un escenario donde lo personal y lo profesional se entrelazan. Moria Casán lo entendió a la perfección al ofrecer un análisis sin filtros sobre el momento que atraviesa Flor, reflejando las complejidades de las relaciones y las secuelas que estas dejan en el ámbito público.

A medida que Flor Vigna avanza con su música, lo hace con la carga emocional de su pasado, pero también con la determinación de crear un futuro en el que los vínculos saludables sean la norma. Tanto ella como Moria demuestran que, en el espectáculo, todo se une y los relatos de amor, escándalos y logros son parte de una narrativa mayor.