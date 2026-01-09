Mejores Inversiones Tras el Pago de Bonos Soberanos

Con la reciente liquidación de intereses de bonos en el mercado argentino, llega el momento crucial de decidir cómo gestionar esos fondos. Expertos ofrecen valiosos consejos para optimizar tu inversión.

El mercado argentino marca un hito financiero, con el pago de intereses y cuotas de capital de los Bonares y Globales registrado el 9 de enero. Este evento ha reavivado el debate sobre las mejores estrategias de reinversión del capital obtenido.

Opciones de Reinversión para Todos los Perfiles

Isabel Botta, Product Manager en Balanz, explica que quienes tienen bonos liquidados recibirán sus cupones en enero y julio, y resalta la importancia de planificar. «El día del pago no se puede comprar un bono y esperar el interés; deben estar en tu cartera antes», aclara.

Impacto en el Precio de los Bonos

Una vez recibido el interés, el valor del bono se ajusta a la baja proporcionalmente, pero esto no implica una pérdida real. «El interés se acredita en dólares, independientemente de la moneda en que se adquirió el bono», señala Botta.

Cómo Invertir Según Tu Tolerancia al Riesgo

Las estrategias de reinversión varían significativamente según el perfil del inversor:

Perfil Conservador

Los inversionistas que prefieren la seguridad suelen optar por instrumentos de corto plazo en dólares, manteniendo su capital protegido y priorizando liquidez.

Perfil Moderado

Este grupo reviste en bonos corporativos y fondos diversificados en dólares. Un ejemplo a considerar es el fondo Balanz Dólar Corto Plazo, que entre sus activos incluye ONs de alta calificación.

Perfil Agresivo

Para quienes buscan maximizar su rentabilidad, los bonos soberanos, como el GD41, son una opción intrigante en un entorno de riesgo país a la baja. Muchos están comenzando a ver el valor en las acciones como motor de rendimiento.

Alternativas de Inversión Atractivas

Desde IOL, se sugieren distintas inversiones según el perfil, destacando:

Conservador

El FCI IOL Dólar Ahorro Plus garantiza estabilidad al invertir en Letras del Tesoro de EE.UU.

Moderado

El Bopreal Serie 1 Strip C ofrece un rendimiento del 7% anual en dólares, con interesante flexibilidad.

Agresivo

El Global 2035 (GD35) resulta atractivo para capturar la compresión del riesgo país y ofrece un rendimiento efectivo de 9.5% anual.

Sectores Prometedores para Considerar

Los sectores de energía, Vaca Muerta, y el transporte de gas están recibiendo atención positiva, gracias a un entorno macroeconómico más estable. Botta destaca el Fondo Balanz Equity Selection como una opción para acceder a acciones con un enfoque diversificado y profesional.

En resumen, el cobro de cupones ya no es un evento aislado. Se integra en una estrategia de inversión coherente con el perfil del inversor y con las condiciones del mercado actual.