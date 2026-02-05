Mujeres vegetarianas: mayor riesgo de fracturas de cadera, según un estudio

Un nuevo estudio revela que las mujeres vegetarianas pueden enfrentar un riesgo elevado de sufrir fracturas de cadera, lo que pone de relieve la importancia de una dieta bien equilibrada.

Investigadores del UK Women’s Cohort Study han descubierto que las mujeres vegetarianas presentan un riesgo un 33% mayor de fracturas de cadera en comparación con aquellas que incluyen carne en su alimentación. Este estudio, que abarcó más de 26.000 mujeres de entre 35 y 69 años a lo largo de casi dos décadas, se centró en la interacción entre la dieta y la salud ósea.

Detalles del Estudio y Resultados Obtenidos

El estudio consideró múltiples variables, como edad, tabaquismo, actividad física y nivel socioeconómico. Los hallazgos indican que las mujeres vegetarianas tienen un mayor riesgo de fracturas, mientras que aquellas que consumen pescado o carne de manera ocasional no mostraron diferencias significativas en este aspecto.

Nutrientes Esenciales y Sus Efectos

Los expertos sugieren que esta mayor vulnerabilidad podría atribuirse a una ingesta insuficiente de nutrientes cruciales como proteínas, calcio, vitamina D, zinc y vitamina B12. Aunque el número absoluto de fracturas, alrededor de 822 casos, podría parecer moderado, subraya la necesidad de un adecuado control nutricional en dietas estrictamente vegetales.

La Voz de la Experta: Dr. Cecilia Álvarez

En conversación con Perfil Córdoba, la reumatóloga Cecilia Álvarez explicó que las fracturas de cadera están normalmente asociadas a la osteoporosis. “Estas son manifestaciones de fragilidad que surgen en el contexto de esta enfermedad, más que de un accidente físico”, indicó.

El Impacto de la Menopausia en la Salud Ósea

La médica también señaló que la pérdida de masa ósea se acelera tras la menopausia debido a la reducción de estrógenos. “La disminución se vuelve más pronunciada en la posmenopausia, lo que justifica por qué estos estudios se centran principalmente en mujeres”, aclaró.

Más Allá del Peso: La Importancia de la Dieta

La doctora Álvarez añadió que investigaciones anteriores ya habían mostrado una densidad mineral ósea más baja en vegetarianas y veganas. Un hallazgo notable de este estudio fue que el bajo peso corporal no se puede considerar la única causa del aumento del riesgo: “Las mujeres vegetarianas presentaban un peso similar al de las otras participantes”, afirmó.

Vegetarianismo y Planificación Alimentaria

Para la especialista, el vegetarianismo en sí no representa un problema; lo crítico es la planificación adecuada de la dieta. “Es fundamental garantizar una cantidad suficiente de proteínas de alto valor biológico, incluso cuando no se consume carne”, enfatizó.

Comparación con Dietas Orientales

Álvarez comparó las dietas vegetarianas locales con las orientales, señalando que estas últimas suelen ser más completas. “Las dietas vegetarianas en Oriente son más equilibradas, a menudo incluyen tofu y productos de soja ricos en calcio”, expresó.

Prevención de la Osteoporosis: Hábitos Saludables

Aparte de la alimentación, la doctora destacó la relevancia de mantener hábitos saludables para prevenir la osteoporosis. “El ejercicio, especialmente el de fuerza y de carga, es clave para preservar la salud ósea”, comentó.

A pesar de la indicada vulnerabilidad entre las mujeres vegetarianas, los especialistas coinciden en que las dietas a base de plantas pueden ofrecer beneficios significativos para la salud cardiovascular y metabólica. La clave radica en “mantener un equilibrio nutricional adecuado, complementar la actividad física y prestar atención a los nutrientes esenciales que protegen la salud ósea a largo plazo”.