El Gobierno firma acuerdo comercial con Estados Unidos

Con un enfoque en la inversión y el comercio, este acuerdo abre las puertas a nuevas oportunidades para ambos países.

El Ministro de Relaciones Exteriores, Pablo Quirno, anunció que Argentina ha formalizado un Acuerdo de Comercio e Inversión Recíproco con Estados Unidos. “Felicitaciones a nuestro equipo y gracias al equipo del @USTradeRep por su colaboración en este importante acuerdo”, expresó el canciller en su cuenta de X.

Una Relación Estratégica en Expansión

Un comunicado de la Oficina del Presidente, firmado por Javier Milei, indica que este pacto consolida una relación clave entre Argentina y Estados Unidos, fundamentada en la apertura económica y reglas claras para facilitar el comercio internacional.

Objetivos del Acuerdo

Según el Gobierno argentino, el acuerdo busca eliminar barreras arancelarias y no arancelarias, simplificar el comercio de bienes y servicios, modernizar los procedimientos aduaneros y atraer inversiones en sectores estratégicos como energía, minerales críticos, infraestructura y tecnología.

Una Oportunidad Única para Argentina

El presidente Milei resaltó que Argentina se encuentra en una posición histórica para recuperar su liderazgo tanto político como económico, afirmando que el país tiene el potencial necesario para revivir su grandeza.

Próximos Pasos en el Proceso Legislativo

El acuerdo será presentado al Congreso para su análisis, cumpliendo con lo señalado en la Constitución Nacional. El presidente confía en que los legisladores asumirán su responsabilidad ante esta histórica oportunidad.

Pablo Quirno anunció una inversión de US$ 14.000 millones en proyectos mineros bajo el RIGI.

Impulso en el Sector de Minerales Críticos

En una reciente reunión en Washington D.C., Argentina y Estados Unidos firmaron un acuerdo vital para el suministro y procesamiento de minerales críticos, esenciales para tecnologías emergentes. Este pacto tiene como propósito garantizar cadenas de suministro más diversificadas y resilientes, fomentando inversiones sostenibles a largo plazo.

Compromiso Compartido por la Diplomacia

Durante la reunión, el canciller Quirno y su contraparte estadounidense, Marco Rubio, discutieron la importancia de alinear estrategias comerciales y diplomáticas para fortalecer la oferta global de minerales críticos. Rubio comentó en X sobre el objetivo de fortalecer a los aliados involucrados en este esfuerzo conjunto.