Fiscalía solicita 18 años de cárcel por corrupción y lavado de activos

La fiscalía ha solicitado una fuerte pena para Walter Bento, exjuez federal, en un caso que sacude a la justicia argentina. ¿Qué futuro le espera a los involucrados en este escándalo de corrupción?

En una sesión crucial este jueves en los tribunales federales de Mendoza, la fiscalía presentó un requerimiento de 18 años de prisión para el exjuez Walter Bento, junto a su esposa Marta Boiza, su hijo Nahuel y otros 15 implicados en un amplio esquema de corrupción.

Reclamaciones severas de la fiscalía

El organismo judicial no solo demanda la condena de Bento, sino que también exige su inhabilitación perpetua para ocupar cargos públicos y recibir jubilación. Asimismo, solicitan una multa de 752 millones de pesos por enriquecimiento ilícito.

La situación actual de los condenados

Durante la audiencia, se estipuló que los acusados, tanto los que se encuentran en prisión efectiva como aquellos que gozan de prisión domiciliaria, mantendrán su estatus hasta que se dicte una sentencia firme.

El camino hacia la condena

El Tribunal Oral Federal 2 de Mendoza ya había sentenciado a Bento como líder de una asociación ilícita que aceptaba coimas de contrabandistas y narcotraficantes a cambio de favores procesales.

Pruebas contundentes

Los fiscales, entre ellos María Gloria André y Dante Vega, lograron demostrar que Bento dirigía una red delictiva que incluía a abogados, despachantes de aduanas y miembros de las fuerzas policiales. «Él fue el único jefe de la asociación ilícita durante cinco años,» argumentó André, enfatizando la gravedad de los actos cometidos.

Enriquecimiento a costa de la justicia

El titular de la Procelac, Diego Velasco, detalló que Bento se benefició de la compra de 16 propiedades, 7 locales comerciales y 11 vehículos, lo que evidenció una codicia desmedida. «No tenía necesidad; fue pura avaricia», advirtió Velasco.

Consecuencias para la familia Bento

Además de Bento, la fiscalía solicitó una condena de seis años de prisión para su esposa, sobre quien pesan cargos por enriquecimiento y lavado de activos. En cuanto a su hijo Nahuel, exsecretario de la Cámara Federal de Mendoza, se ha pedido una pena de 5 años y una multa de 41 millones de pesos.

Impacto social y defensa

La fiscal André subrayó que el daño causado a la sociedad por este caso es difícil de reparar. Mientras tanto, los abogados defensores de Bento intentaron anular el juicio, pero sus solicitudes fueron rechazadas por las juezas encargadas, quienes también permitieron que los condenados pudieran declarar antes de que se imponga la pena.

Bento, desde su asiento, ha manifestado su preocupación por la situación de su hijo discapacitado, Facundo, en un intento por obtener prisión domiciliaria. «Facundo requerirá cuidados durante toda su vida», afirmó Bento, apelando a la compasión de las juezas.