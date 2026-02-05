El Auge del Ecommerce en Argentina: ¿Por Qué Superó la Inflación en 2025?

El comercio electrónico en Argentina ha registrado un asombroso aumento del 60% en su facturación durante 2025, alcanzando la cifra récord de $35.327 millones de pesos, según el último estudio de la Cámara Argentina de Comercio Electrónico (CACE).

Un Contexto Económico Favorable para el Ecommerce

Andrés Zaied, presidente de la CACE, destacó que este crecimiento se da en un entorno económico desafiante, donde la inflación interanual fue del 31%. «Es fundamental analizar esta tendencia en el marco de factores como la inflación y el cambio en los hábitos de consumo», señaló Zaied.

Crecimiento y Tendencias en las Compras Online

El informe resalta que el ecommerce ha superado en un 29% las expectativas inflacionarias. Además, se registró un incremento del 28% en la cantidad de unidades vendidas, alcanzando las 645 millones de transacciones. Las órdenes de compra subieron un 3% en comparación con 2024, y el ticket promedio ascendió a $143.128.

Categorías más Populares en 2025

Las categorías con mayor facturación este año incluyen:

Pasajes y turismo, alimentos, electrodomésticos y artículos para el hogar.

Alimentos y Bebidas a la Cabeza

Por otro lado, las unidades más vendidas siguen el patrón de alimentos y bebidas, seguido de herramientas y artículos del hogar. Este cambio demuestra la adaptación de los consumidores a nuevas dinámicas de compra, donde lo esencial cobra más relevancia.

La Indumentaria en Retroceso

Curiosamente, la categoría de indumentaria ha desaparecido del top 10 en términos de facturación y ventas. En palabras de Gustavo Sambucetti, director institucional de CACE, «los consumidores argentinos parecen estar comprando ropa en plataformas externas, lo cual está alineado con la caída en las ventas de la industria textil local.»

Desafíos para las PYMES

Las pequeñas y medianas empresas enfrentan dificultades debido al impuesto de Ingresos Brutos, que puede afectar hasta 7 puntos de venta. «Buscamos equidad en las condiciones para que todos puedan competir correctamente», añadió Sambucetti.

Búsqueda de Eficiencia en el Mercado

Zaied también subrayó la importancia de la búsqueda de eficiencia entre los comerciantes. «La digitalización y la personalización de experiencias serán claves para el futuro del comercio», enfatizó.

El Futuro del Live Shopping

Aunque el Live Shopping ganó atención durante la pandemia, actualmente no ha demostrado ser un gran impulsor en el mercado argentino. Las marcas aún luchan por implementarlo de manera efectiva.