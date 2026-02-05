Trelew finaliza las Colonias de Verano para Adultos Mayores

Una emocionante jornada de actividades recreativas y deportivas marcó el cierre de las Colonias de Verano 2026 en Trelew, diseñadas para fomentar el bienestar y la socialización de los adultos mayores.

Actividades Diversificadas en los Centros de Día

La Municipalidad de Trelew llevó a cabo el cierre de las Colonias de Verano para adultos mayores, un programa que promueve el encuentro y la recreación en espacios comunitarios. Esta iniciativa integró actividades en tres Centros de Día: Remembranza, Razón de mi Vida y Caminito.

Organización y Coordinación para el Bienestar

Desde la mañana hasta el mediodía, los participantes disfrutaron de un variado programa de actividades recreativas y deportivas, coordinadas por profesores de educación física. Ana Prchal, responsable de la Secretaría de Desarrollo Humano y Comunitario, destacó la importancia de ofrecer espacios que fomenten la inclusión y el movimiento.

Excursiones y Actividades al Aire Libre

Cada jueves, los participantes tuvieron la oportunidad de explorar la Reserva Natural Municipal Parque Recreativo Laguna Chiquichano. Este paseo, organizado con transporte municipal, incluía actividades al aire libre, enriqueciendo aún más la experiencia de la colonia.

Una Jornada de Diversión y Unión

El cierre de la temporada se celebró en la chacra recreativa de la Asociación Española, donde los mayores disfrutaron de juegos tradicionales como sapo, tejo y taba, así como concursos de baile y circuitos recreativos. Esta fiesta de cierre permitió a los asistentes compartir momentos inolvidables y fortalecer lazos.

Un Espacio para el Encuentro Activo

Luego de un delicioso almuerzo, las actividades continuaron con más baile y diversión, cumpliendo con el objetivo de promover la participación activa y el bienestar de los adultos mayores. Diego Soto, jefe del Programa de Deporte Social, destacó que estas actividades quedaron a cargo de un equipo comprometido, asegurando una experiencia enriquecedora para todos.

Con esta propuesta, el Municipio reafirma su compromiso con políticas públicas inclusivas, fortaleciendo los lazos comunitarios y el bienestar de los mayores de Trelew a través de una agenda de verano activa y participativa.