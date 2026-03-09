Municipalidad Obsequia Baldes y Escobas en el Día de la Mujer

Polémica en Misiones: Regalos que Infravaloran a la Mujer en su Día

El Día Internacional de la Mujer se tornó controversial en Misiones, cuando un evento municipal se desvió del verdadero espíritu de la conmemoración. La entrega de artículos domésticos generó un fuerte rechazo en las redes sociales.

Un Festín Olvidable: Escobas y Baldes en el Centro de la Controversia

El 7 de marzo, en Colonia Aurora, se llevó a cabo una celebración anticipada que rápidamente se volvió viral. La controversia estalló cuando se conoció que se repartieron escobas, baldes y escurridores, lo que desató críticas sobre la visión retrógrada que estos regalos representan respecto al papel de la mujer.

Actividades Variadas, Pero Fuera de Lugar

El evento incluyó diversas actividades, desde la elección de una reina hasta juegos y charlas sobre salud. Sin embargo, la entrega de premios considerados «domésticos» opacó el verdadero significado de la fecha, que busca resaltar la lucha por la igualdad de derechos.

Justificaciones que No Convencen

El intendente de Colonia Aurora, Carlos «Cali» Goring, intentó desestimar las críticas, afirmando que los artículos de limpieza eran parte de un juego interactivo. Esta justificación, sin embargo, no logró calmar las aguas. La misma municipalidad había publicado previamente que durante la jornada se darían premios que incluían artículos del hogar, contradiciendo las declaraciones del mandatario.

Imágenes que Hablan por Sí Solas

Las fotografías compartidas en redes sociales por el municipio muestran a las participantes posando junto a los artículos de limpieza, algunos incluso decorados con moños. Estas imágenes son una representación alarmante de cómo algunas iniciativas pueden restar valor a la lucha por la igualdad de género.

En una jornada dedicada a conmemorar los avances y desafíos que enfrentan las mujeres, la entrega de objetos que refuerzan roles tradicionales habla más de la percepción institucional que del progreso hacia la equidad. La sociedad espera acciones que verdaderamente celebren y respeten a las mujeres, no obsequios que evoquen estereotipos arcaicos.