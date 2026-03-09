Ferreres advierte: ‘El impacto del aumento del petróleo es severo’

El economista Orlando Ferreres comparte su visión sobre el efecto de la creciente cotización del petróleo en la economía argentina, en un ambiente marcado por la inflación y las expectativas de crecimiento hacia 2026.

Durante una reciente entrevista con Canal E, Ferreres analizó las repercusiones del incremento en el precio del petróleo a nivel internacional. “La situación es alarmante; hemos visto un aumento significativo, y se prevé que el barril supere los 100 dólares, especialmente por la inestabilidad en el estrecho de Ormuz. Este fenómeno no solo impacta en los precios del petróleo y el gas, sino que también está elevando los costos de los alimentos globalmente”, expresó.

Conexiones Globales: Cómo el Mercado Internacional Afecta a Argentina

Ferreres advirtió que las tensiones económicas externas pueden desestabilizar aún más la situación local. “El efecto de este shock internacional será considerable y probablemente lo sentiremos en el corto plazo”, agregó.

Proyecciones de Inflación: Un Visto Bueno Crítico

En relación con las estimaciones del gobierno sobre la inflación, Ferreres manifestó dudas, especialmente respecto a las proyecciones realizadas por el economista Javier Milei. “La idea de iniciar con un IPC cercano a cero a partir de agosto parece poco realista según nuestra perspectiva”, afirmó.

Expectativas Inflacionarias para los Próximos Meses

Su consultora prevé un 2,6% de inflación para febrero y un 2,7% para marzo, considerando los actuales impactos económicos. “Marzo suele ser un mes con presiones inflacionarias debido al inicio del ciclo escolar; sin embargo, hay factores que moderan este aumento, como el crecimiento de los precios en bienes y servicios públicos”, comentó.

Ferreres concluyó diciendo que, aunque hay un impacto estacional, la inflación para marzo se espera que se mantenga alrededor del 2,7%, lo que podría ser menos drástico de lo que muchos anticipan.