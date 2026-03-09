De Japón a Argentina: la bailarina que brilló en el Colón

Con sólo 19 años, la talentosa bailarina japonesa Yoshino Horita ha capturado los corazones del público argentino tras su ingreso al Ballet del Teatro Colón. Su trayecto hacia el estrellato ha sido nada menos que fascinante.

Un Comienzo Sorprendente en el Teatro Colón

Yoshino, quien se unió a la compañía en febrero de 2025 tras un concurso internacional organizado por Julio Bocca, tuvo un rápido ascenso en su carrera. Aunque originalmente se esperaba que formara parte del cuerpo de baile, su talento la llevó a interpretar el papel de Cupido en la producción de Don Quijote. Sin embargo, una lesión la apartó de asumir el rol protagónico de Clara en el Cascanueces a finales de ese año.

Un 2026 Brillante por Delante

Este año promete ser muy fructífero para la joven artista. En la próxima versión de El lago de los cisnes, que se estrena este miércoles, Yoshino interpretará tres papeles destacados. Además, se convertirá en protagonista de Alicia en el País de las Maravillas en julio, una de las producciones más esperadas de la temporada.

Desafiando el Idioma y la Cultura

La adaptación a la vida en Buenos Aires ha sido un desafío. Aunque lleva un año en la ciudad, Yoshino todavía se siente en proceso de dominar el español, especialmente en lo que respecta a la conjugación de los verbos.

Un Trayecto Desde Kumamoto

Desde muy temprana edad, a los tres años, Yoshino comenzó su formación en danza en su ciudad natal, Kumamoto. Aunque al principio no consideraba el ballet como su pasión, un primer premio a los siete años en una competencia cambió su perspectiva, llevándola a descubrir la magia de estar en el escenario.

Un Futuro Europeo en su Mirada

A los 15 años, fue seleccionada para estudiar en Calgary, Canadá, gracias a una beca. Esa experiencia le abrió las puertas al Teatro Colón, donde ahora brilla como bailarina profesional. Yoshino, anhela algún día bailar en una compañía europea, especialmente en el Royal Ballet de Londres.

Vida en Argentina

Actualmente, Yoshino reside en un departamento en Palermo, donde se aventura en la cocina preparando platos típicos japoneses. Aunque extraña a su familia y amigos, sostiene que la experiencia de vivir en Buenos Aires es tanto emocionante como complicada debido a las diferencias culturales.

Reflexiones sobre su Carrera

Cuando recibió el llamado de Julio Bocca ofreciéndole el rol de Clara, Yoshino no podía creerlo. Aunque una lesión le impidió bailar en la función de estreno, encontró una manera positiva de enfrentar la situación y pudo finalmente compartir el escenario con su partenaire en una función posterior, logrando una conexión profunda con el público.

Un Nuevo Capítulo en su Historia

La historia de Yoshino Horita es un testimonio de dedicación, pasión y adaptabilidad. Con un futuro prometedor en el mundo del ballet, no cabe duda de que seguirá deslumbrando a todos con su talento y carisma.